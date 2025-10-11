Movil - LB1A -
octubre 11, 2025
    octubre 11, 2025 | 12:02
    Participaron más de 300 estudiantes en Encuentro Deportivo de Escuelas Formadoras de Docentes y Trabajo Social

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), llevó a cabo el Tercer Encuentro Deportivo y Cultural de Escuelas Formadoras de Docentes y Trabajo Social, en donde se contó con la participación de poco más de 300 estudiantes de diversas instituciones.

    Ciudad Juárez, Chih .- Las y los jóvenes, participaron tanto en la rama varonil como femenil en las disciplinas de futbol, básquetbol y voleibol, en donde dieron muestra de compañerismo y talento.

    La actividad fue desarrollada a través del Departamento de Formación Continua y Actualización de Docentes (DFAD), con el objetivo de brindar un espacio para el esparcimiento y convivencia, así como la integración y la sana competencia entre instituciones dedicadas a la formación profesional.

    Las escuelas participantes incluyeron a la Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado “Profr. Luis Urías Belderráin” (IByCENECH), la Escuela Normal Experimental “Miguel Hidalgo”, la Escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón” y la Escuela Normal Superior del Estado de Chihuahua “Profr. José E. Medrano R.”.

    Además, la Escuela de Trabajo Social “Profra. y T.S. Guadalupe Sánchez de Araiza”, la Escuela Normal Particular “Yermo y Parres”, y los Centros de Actualización del Magisterio (CAM) de Chihuahua y Ciudad Juárez.

