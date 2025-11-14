Participarán más de 40 equipos en el 1er Campeonato Estatal de Robótica STEM 2025 en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El evento se llevará a cabo el 19 de noviembre en el Museo Semilla con jóvenes de nivel Medio Superior y Superior.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Estudiantes de nivel Medio Superior y Superior de distintas regiones del estado de Chihuahua se darán cita este 19 de noviembre en el Museo Semilla de la capital para participar en el 1er Campeonato Estatal de Robótica STEM 2025, un evento que busca fomentar el interés juvenil en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Más de 40 equipos ya están registrados para competir en este certamen que busca incentivar el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad y el trabajo colaborativo en torno a desafíos de robótica y programación. El evento arrancará a las 10:00 de la mañana y forma parte de una estrategia conjunta impulsada por la Academia STEM Iberoamérica, la Coordinación de Política Digital y el DIF Estatal.

Walter Ignacio Zamarrón, titular de la Coordinación de Política Digital del Gobierno del Estado, destacó la importancia del evento como un espacio que fortalece las capacidades tecnológicas de los estudiantes. “Invitamos a toda la ciudadanía a que se acerque y vea de primera mano el esfuerzo, creatividad y compromiso de las y los jóvenes que participan en este campeonato”, expresó.

Entre las instituciones participantes se encuentran la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Tecnológica de Chihuahua, la Universidad Tecnológica de Camargo, UT Chihuahua Sur, UT Ciudad Juárez, la Universidad Politécnica de Chihuahua, la UT de Parral, el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chihuahua (CECyTECH), así como el Cenaltec, y equipos representativos del DIF Estatal y Municipal.

Durante la jornada, los equipos competirán en diferentes retos que pondrán a prueba sus conocimientos en robótica, diseño, lógica computacional y control de sistemas automatizados. La metodología del evento promueve el enfoque STEM, una tendencia educativa a nivel global que busca preparar a las nuevas generaciones ante los desafíos del futuro tecnológico y científico.

El Museo Semilla, sede del evento, ha sido elegido no solo por su enfoque en la divulgación científica, sino también como un espacio emblemático para el impulso del talento juvenil en Chihuahua. El evento busca también ser una plataforma de visibilidad para estudiantes que podrían representar al estado en competencias nacionales e internacionales.

Autoridades estatales y educativas han reiterado el compromiso de fortalecer programas y espacios que contribuyan al desarrollo de vocaciones científicas y tecnológicas, especialmente entre los jóvenes. La entrada al evento será libre, y se espera la asistencia de familias, docentes, expertos en tecnología y público general interesado en conocer el potencial innovador que existe en el estado.

