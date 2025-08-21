Participa presidenta del Congreso en Foro para la promoción de los derechos político-electorales de las mujeres

Publicidad - LB2 -

La presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua, Elizabeth Guzmán Argueta, participó en el Foro para la promoción de los derechos político-electorales de las mujeres, celebrado en la sede del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) .- Este evento se enmarca en un contexto crítico para la democracia en el país, donde se han evidenciado los avances y desafíos en la lucha por la igualdad de género en la política.

Durante su intervención, Guzmán Argueta subrayó que la paridad de género debe ser considerada como un piso mínimo y no como un límite. La diputada morenista enfatizó que la igualdad debe ser el principio rector en la integración de todas las instituciones del Estado. Este enfoque es esencial para avanzar hacia una democracia más justa y representativa.

La diputada también abordó la situación de las mujeres indígenas, quienes históricamente han enfrentado significativas barreras para participar en la vida política. “Reconocer y garantizar sus derechos no es solo un acto de justicia: es condición indispensable para que nuestra democracia sea auténtica, plural e incluyente”, afirmó Guzmán Argueta, resaltando la importancia de incluir a todos los sectores de la sociedad en el proceso democrático.

En su discurso, la presidenta del Congreso hizo un llamado a la participación activa en la próxima discusión nacional sobre la reforma electoral. Esta será una oportunidad histórica para consolidar los avances logrados y cerrar las brechas que aún persisten en la representación política de las mujeres. “Ninguna mujer debe ser excluida por razones de género, origen o cultura”, insistió.

Guzmán Argueta también destacó el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien se ha convertido en un símbolo del progreso femenino en el país. La diputada mencionó que la convicción de Sheinbaum es clara: el avance de las mujeres es fundamental para el desarrollo de toda la nación. “No se trata de abrir espacios de manera simbólica, sino de transformar de raíz la vida pública”, afirmó.

Finalmente, la presidenta del Congreso concluyó que el foro no solo representa un espacio académico o institucional, sino que también es un recordatorio de que sin la participación activa de las mujeres no puede haber una democracia plena. Este tipo de eventos son cruciales para fomentar un diálogo inclusivo y para garantizar que las voces de todas las mujeres sean escuchadas en el ámbito político.

