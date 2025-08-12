Participa Elizabeth Guzmán en Foro Parlamentario de América Latina y el Caribe

Publicidad - LB2 -

La presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua, Elizabeth Guzmán, participó activamente en el Foro Parlamentario de América Latina y el Caribe, llevado a cabo en el contexto de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, bajo el lema “Las transformaciones en los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental para impulsar la sociedad del cuidado y la igualdad de género”.

Ciudad de México .– El evento, de carácter internacional, reunió a representantes de alto nivel de los poderes legislativos de la región, así como a funcionarias y funcionarios del Sistema de Naciones Unidas, la Cancillería mexicana y la Secretaría de las Mujeres de México.

Durante el foro, se analizaron los desafíos actuales y las oportunidades en torno a la igualdad de género y los cuidados, destacando la importancia de adoptar políticas públicas que promuevan la autonomía de las mujeres y garanticen sus derechos en todos los niveles de gobierno.

La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (CRM), donde se enmarcó este foro parlamentario, es el principal órgano intergubernamental de las Naciones Unidas en la región sobre derechos de las mujeres e igualdad de género. Es organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), junto con ONU Mujeres desde el año 2020.

La CRM se convoca regularmente —con una frecuencia no mayor a tres años— para evaluar avances, identificar desafíos y formular recomendaciones de política pública sobre igualdad de género. En esta edición, se hizo énfasis en la necesidad de avanzar hacia una sociedad del cuidado, transformando estructuras que históricamente han perpetuado la desigualdad.

La presencia de la presidenta del Congreso de Chihuahua, Elizabeth Guzmán, refuerza el compromiso del legislativo estatal con los derechos humanos de las mujeres y la construcción de una agenda con perspectiva de género que impulse una transformación profunda desde lo local hasta lo regional.

