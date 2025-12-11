Participa diputado Octavio Borunda en reunión binacional sobre calidad del aire en la Cuenca Paso del Norte

Publicidad - LB2 -

Entregan recursos al Fondo Binacional y destacan la colaboración entre gobiernos y sociedad civil.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado Octavio Borunda, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado de Chihuahua, participó este jueves en la 92ª Reunión Ordinaria del Comité Conjunto Consultivo para la Mejora de la Cuenca Atmosférica Paso del Norte, celebrada en Santa Teresa, Nuevo México. Este organismo binacional, único en su tipo en América del Norte, reúne a autoridades de Texas, Nuevo México y Chihuahua para abordar de manera conjunta los desafíos en materia de calidad del aire.

Durante su intervención, Borunda resaltó que la Cuenca Atmosférica Paso del Norte, que alberga a más de dos millones de habitantes entre ambos lados de la frontera, requiere soluciones compartidas, sostenidas y basadas en evidencia técnica y científica. Subrayó que el Comité Binacional no solo es un espacio de análisis, sino un mecanismo efectivo para el diseño e implementación de estrategias ambientales coordinadas.

- Publicidad - HP1

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la entrega de un cheque por 48,768 dólares al Fondo Binacional de Calidad del Aire. Estos recursos provienen de la aportación de cinco pesos por cada engomado expedido en los Centros de Verificación Vehicular de Ciudad Juárez. Este fondo permite mantener y fortalecer las estaciones de monitoreo atmosférico, que son clave para contar con mediciones precisas y diseñar políticas públicas basadas en datos confiables.

El legislador reconoció públicamente el esfuerzo del personal técnico y operativo del programa de verificación vehicular y destacó que la voluntad ciudadana de sumarse a estas acciones demuestra que es posible lograr resultados tangibles cuando hay compromiso social e institucional.

En su mensaje, Borunda también compartió los avances legislativos que ha encabezado desde el Congreso del Estado, destacando iniciativas para el manejo responsable del agua, la protección de vida silvestre y el bienestar animal. Afirmó que estas propuestas han sido elaboradas con respaldo técnico de universidades, centros de investigación y especialistas en medio ambiente.

Además, enfatizó que la mejora de la calidad del aire no puede abordarse desde un solo nivel de gobierno ni desde una frontera política. “Este es un tema que rebasa jurisdicciones. Requiere políticas armonizadas, trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno y una visión regional que entienda los vínculos entre salud pública y medio ambiente”, señaló.

En el cierre de su participación, el diputado anunció su intención de asistir a la próxima reunión del Comité Binacional, programada para celebrarse en Ciudad Juárez con motivo del 30 aniversario de la creación de este organismo. “Será una oportunidad para reafirmar el compromiso binacional por una mejor calidad del aire y fortalecer nuestra colaboración en la única cuenca atmosférica compartida de América del Norte”, concluyó.

La reunión reunió a autoridades ambientales, representantes consulares, académicos y sociedad civil de ambos lados de la frontera, quienes coincidieron en la necesidad de reforzar las estrategias regionales frente a los desafíos ambientales que enfrenta la Cuenca Paso del Norte.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.