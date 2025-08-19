Defrauda Grupo Financiero Pacheco con 300 mdp a mil 600 socios en Parral

Publicidad - LB2 -

Todo quedó al descubierto cuando este martes, alrededor de 20 inversores se congregaron entorno a las oficinas de la financiera en reclamo de su capital al detectar irregularidades, sin embargo, los propietarios ya habían huido.

Parral. – El fraude del Grupo Financiero Pacheco en perjuicio de mil 600 socios, pudiera llegar a los 300 millones de pesos, de acuerdo a Arely González, ex gerente del negocio.

Todo quedó al descubierto cuando este martes, alrededor de 20 inversores se congregaron entorno a las oficinas de la financiera ubicadas en la colonia Altavista, demandando la devolución de su capital ante las irregularidades y la falta de reporte de ganancias por espacio de dos meses; no obstante, al llegar, confirmaron la información de que los ejecutivos, al parecer, habían huido de la ciudad.

- Publicidad - HP1

Arely González, explicó que las inversiones fueron desde los 50 mil hasta los 7 millones de pesos, y que el pasado viernes el propietario, Kevin Pacheco, le comunicó que en agosto no se pagarían rendimientos, justificando la decisión como parte de las “estrategias” que acostumbraban implementar.

Arely González, quien fuera gerente administrativa de la financiera, detalló que desde el viernes pasado Kevin Pacheco, dejó de responder llamadas y poco después, tanto él como su familia, bloquearon los números de empleados y socios.

La ex empleada explicó que resultaba “normal” que los Pacheco no asistieran de manera frecuente a la oficina, por lo que en un inicio no levantó sospechas. Horas después, el silencio fue total.

Ni Kevin ni los demás integrantes de la familia volvieron a contestar, y para la mañana del martes la desesperación de los socios estalló frente a las instalaciones de la financiera.

“Me partió el corazón ver a familias llorando, nunca imaginamos que se fueran a ir con todo el dinero”, relató Arely.

Arely subrayó que ni ella ni sus compañeros tuvieron acceso a los fondos, pues únicamente recibían un salario fijo.

También confirmó que ya se puso en contacto con la Fiscalía y está dispuesta a colaborar para que Kevin Pacheco y su familia enfrenten la justicia.

Algunos socios comenzaron a hacer comparación con las empresas Aras y YOX, grupos financieros instalados en Chihuahua que ofrecían altos rendimientos, pero al final, Aras resultó ser una estafa piramidal mientras que YOX colapsó luego de graves acusaciones de fraude.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.