Apela MP libertad del hermano de la magistrada y cuñado del diputado

La Fiscalía considera que Escárcega Valenzuela, alias “El Abejorro”, es una persona de alta peligrosidad y que por lo tanto no está apto para andar en libertad.

Parral, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La Unidad de Segunda Instancia del Departamento Jurídico de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, presentó el pasado martes 23 de septiembre, una apelación en contra de la resolución del Tribunal de Ejecución de Penas y Medidas que concedió el beneficio de semilibertad al sentenciado Edgar Herman Escárcega Valenzuela, a quien le faltaban 29 años por purgar en prisión al ser encontrado culpable de secuestro en perjuicio de tres personas.

La semana anterior, el juez Juan Carlos Erives Fuentes, determinó otorgarle la semilibertad a Escárcega Valenzuela, alias “El Abejorro”, lo que generó polémica en consideración de que el señalado es hermano de la magistrada Nancy Escárcega, y cuñado del diputado local por MC, Francisco Sánchez.

Incluso, la decisión del juez Erives Fuentes provocó una revisión del Tribunal de Disciplina Judicial para determinar si hubo conflicto de intereses.

En Parral trascendió que, durante la audiencia de apelación, el agente del Ministerio Público encargado del caso, se opuso a la solicitud presentada por la defensa en los términos de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Chihuahua, para que su defendido purgara la pena de prisión en condiciones de semilibertad.

La representación social razonó que se trata de un delito de alto impacto, además de la peligrosidad que el sentenciado representa para la sociedad, por lo que no se reunían las condiciones que la propia ley establece para conceder dicho beneficio.

Además, se hizo hincapié en que no se tomaron en cuenta los argumentos previamente establecidos en el dictamen, en cuanto a oficios remitidos por la autoridad Penitenciaria, respecto a la evaluación del perfil psicológico del sentenciado.

La Causa de Ejecución a combatir en segunda instancia, es la 242/2021; mientras que la sentencia dictada fue de 37 años, la cual, inició a purgar en enero del 2020.

