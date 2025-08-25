Movil - LB1 -
    agosto 25, 2025
    PAN va por pluralidad y gobernabilidad, Ramírez buen perfil; Alfredo Chávez

    Estado

    POR Redacción ADN / Agencias
    El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, respaldó la propuesta del PRI para que el diputado Guillermo Ramírez presida la Mesa Directiva, que iniciará funciones el 1 de septiembre y dirigirá las sesiones ordinarias y de la Diputación Permanente durante el Segundo Año Legislativo.

    Chihuahua, Chih .– Chávez enfatizó la importancia de una Mesa plural que refleje la diversidad de fuerzas políticas en el Congreso.

    Subrayó que la pluralidad y el diálogo serán esenciales para enfrentar los retos del próximo Periodo Ordinario de Sesiones, permitiendo construir acuerdos sólidos, generar consensos y fortalecer la gobernabilidad parlamentaria. Señaló que Ramírez puede dirigir y conciliar con todas las fuerzas parlamentarias que integran el Congreso.

    Asimismo, reconoció el trabajo del coordinador del PRI, Arturo Medina, en la construcción de acuerdos para la integración de la Mesa Directiva, y destacó que el compromiso institucional de todas las fuerzas parlamentarias será clave para que este órgano funcione como un espacio de diálogo y colaboración, donde la pluralidad se traduzca en resultados concretos para las familias chihuahuenses.

    Alfredo Chávez aseguró: “Acción Nacional seguirá trabajando por las familias chihuahuenses, promoviendo el diálogo, la pluralidad y la construcción de acuerdos que beneficien directamente a las y los chihuahuenses.”

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

