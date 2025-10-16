Movil - LB1A -
octubre 16, 2025
    octubre 16, 2025 | 16:26
    Pactan productores agrícolas cita con funcionarios federales luego del paro nacional

    Estado

    POR Redacción ADN / Staff.
    La reunión está programada en la Ciudad de México, en donde se abordará la problemática por la que atraviesa el campo.

    Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Los productores agrícolas del país se reunirán con funcionarios federales el próximo 21 de octubre con la intención de revisar la problemática del campo.

    El líder de la Unión Campesina Democrática en Chihuahua, Jesús Emiliano García, informó que tras 48 horas de plantón en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en Chihuahua, consiguieron una cita con representantes de la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seder y Hacienda, entre otras.

    Explicó que el tema ya fue planteado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y que entre sus peticiones se encuentran que se saque del T-Mec los granos por la desleal competencia que sostienen los productores estadounidenses, y que se mejoren las condiciones en general del campo.

    Agregó que, se acordó una reunión de trabajo el próximo 21 de octubre a las 4:00 de la tarde en la Ciudad de México.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

