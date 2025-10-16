Pactan productores agrícolas cita con funcionarios federales luego del paro nacional

Publicidad - LB2 -

La reunión está programada en la Ciudad de México, en donde se abordará la problemática por la que atraviesa el campo.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Los productores agrícolas del país se reunirán con funcionarios federales el próximo 21 de octubre con la intención de revisar la problemática del campo.

El líder de la Unión Campesina Democrática en Chihuahua, Jesús Emiliano García, informó que tras 48 horas de plantón en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en Chihuahua, consiguieron una cita con representantes de la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seder y Hacienda, entre otras.

- Publicidad - HP1

Explicó que el tema ya fue planteado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y que entre sus peticiones se encuentran que se saque del T-Mec los granos por la desleal competencia que sostienen los productores estadounidenses, y que se mejoren las condiciones en general del campo.

Agregó que, se acordó una reunión de trabajo el próximo 21 de octubre a las 4:00 de la tarde en la Ciudad de México.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.