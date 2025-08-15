Movil - LB1 -
    agosto 15, 2025 | 16:13
    Otorgan nombramientos a directores y subdirectores del Cobach en todo el estado

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) llevó a cabo el evento público de asignación de cargos, del proceso de promoción a funciones directivas y de supervisión en educación Media Superior, con 25 direcciones y 33 subdirecciones.

    Ciudad Juárez, Chih .– Esto se basa en los resultados del Concurso de Oposición para la Promoción a Cargos con Funciones de Dirección en Educación Media Superior, del cual se emiten las listas ordenadas de resultados.

    Dicha acción, realizada por el Cobach y regulada por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), tiene como objetivo cubrir las plazas correspondientes a puestos directivos, con fundamento en los méritos de cada docente.

    De esa manera se asegura que las posiciones sean ocupadas por profesionales altamente capacitados y comprometidos con la educación.

    Durante el evento, cada docente seleccionó el plantel que tendrá la oportunidad de dirigir durante los próximos cuatro años, donde asumirán su cargo a partir del 1º de septiembre.

    Durante el acto, el director general del Colegio, Reyes Humberto de las Casas Muñoz, comentó que esta elección representa un compromiso hacia la mejora continua y el desarrollo de sus comunidades educativas.

    “Es un gran honor otorgar estos nombramientos a docentes comprometidos, cuyo esfuerzo se ve reflejado en este ascenso, beneficiando así a todo el alumnado. Este es un paso importante hacia la excelencia educativa que buscamos en cada uno de nuestros planteles”, dijo.

    Listado de Nombramientos:

    Chihuahua:
    – Plantel 1:
    Subdirección: Paul Adrián Chávez Hernández, turno matutino; Guadalupe Simanga Ivett Robles Hernández, turno vespertino
    – Plantel 2:
    Dirección: Luisa Mireya Caraveo López
    Subdirección: Sandra Aida Pérez Estrada, turno matutino; Enrique López Ayón, turno vespertino
    – Plantel 3:
    Dirección: Edgar Álvarez Castillo
    Subdirección: Yesenia Palma Valenzuela, turno matutino; Liliana Lerma García, turno vespertino
    – Plantel 4:
    Dirección: Luz María Cervantes Soltero
    Subdirección: Betsie Bucay Omaña, turno matutino; Ana Rebeca Duarte Carmona, turno vespertino
    – Plantel 8:
    Dirección: Felipe Alejandro Tarango López
    Subdirección: Ana Laura Chávez López, turno matutino; Alondra Olivia Chávez Amaya, turno vespertino
    – Plantel 10:
    Dirección: Edgar Eduardo Luna Torres
    Subdirección: Rubí Marlén Hernández Pérez, turno matutino; Nubia Georgina Jurado León, turno vespertino
    – Plantel 21:
    Dirección: José Luis Fernández Madrid
    Subdirección: Martha Elisa Villalobos Díaz

    Juárez:
    – Plantel 5:
    Dirección: Manuel Alonso Alvarado Hernández
    Subdirección: Ana Catalina Flores Loya, turno matutino; Edgar Holguín Bueno, turno vespertino
    – Plantel 6:
    Dirección: María Isabel Fierro Serna
    Subdirección: Ailin Díaz Torres, turno matutino; Yessica Haydee Rodríguez Gallegos, turno vespertino
    – Plantel 7:
    Dirección: Julia Rosa Garza Cano
    Subdirección: Luz del Carmen Gutiérrez Acosta, turno matutino; Laura Leticia Apodaca Navarrete, turno vespertino
    – Plantel 9:
    Dirección: María Guadalupe Jáquez Carrasco
    Subdirección; Jazmín Iveth Olivas Treviño, turno matutino; José Roberto Duarte Salazar- turno vespertino
    – Plantel 11:
    Dirección: Mauricio Iván Montes García
    Subdirección: Nancy Alejandra Calderón Loya, turno matutino; Daromed Sansores Rodríguez, turno vespertino
    – Plantel 19:
    Dirección: Juana Leonor Hernández Lombas
    Subdirección: Hugo Arias Flores, turno matutino; Gabriela Rojas Mendoza, turno vespertino

    • Plantel 12, Hidalgo del Parral:
      Dirección: Iván Contreras Maciel
      Subdirección: Irma Raquel Carrillo Trujillo, turno matutino

    • Plantel 13, Delicias:
      Dirección: Pamela Iveth Ramírez Castillo
      Subdirección: Adalberto Eleno Berzoza Enríquez, turno matutino; Josué Torres Torres, turno vespertino

    • Plantel 14, Cuauhtémoc:
      Dirección: Blanca Lilia Urtusuástegui Lerma
      Subdirección: Abril Rocío Vega Mendoza, turno matutino; Alejandra Chávez Ortiz, turno vespertino

    • Plantel 15, Camargo:
      Subdirección: Manuel Armando Flores Chávez, turno mixto

    • Plantel 17, Ahumada:
      Dirección: Alejandra Toledo Valdez

    • Plantel 18, Nuevo Casas Grandes:
      Dirección: César Antonio Saldaña Solís
      Subdirección: David Emmanuel Salgueiro Diaz, turno mixto

    • Plantel 20, Jiménez:
      Dirección: Hugo Godina Peinado
      Subdirección: Claudia Elena Barrendey Morales, turno mixto

    • Plantel 22, Ojinaga:
      Dirección: María Magdalena Quintana Calzada]

    • Plantel 23, Guadalupe:
      Dirección: Mayra Alejandra Alvarado Villalobos

    • Plantel 24, Casas Grandes:
      Dirección: Carlos Ernesto Irigoyen Carlos

    • Plantel 25, Saucillo:
      Dirección: Jesús Manuel Escobedo Ornelas

    • Plantel 26, Lázaro Cárdenas:
      Dirección: Daniel Adrián Rascón Corral

    • Plantel 27, Balleza:
      Dirección: Jesús José Sandoval Tarín

    • Plantel 28, Meoqui:
      Dirección: María del Carmen Borrego Pérez

