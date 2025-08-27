Operativo frena el transporte público ilegal en el Parque Industrial las Américas

Publicidad - LB2 -

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Transporte, llevó a cabo un operativo la noche del 26 de agosto en el Parque Industrial las Américas, con la finalidad de combatir el uso de vehículos que prestan el servicio de transporte público sin contar con los permisos necesarios. Este tipo de acciones son parte de un esfuerzo continuo por regularizar el transporte en la región y garantizar la seguridad de los usuarios.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Durante el operativo, las autoridades lograron la detención de tres automóviles particulares que estaban ofreciendo el servicio de transporte de manera ilegal. Los vehículos involucrados en esta acción fueron un Volkswagen Jetta 2017, un Chevrolet Spark 2017 y un Suzuki 2018. La intervención se realizó en un contexto donde el uso de vehículos no autorizados ha aumentado, lo que representa un riesgo para la seguridad de los ciudadanos.

Los automóviles mencionados fueron sancionados con una multa de 5 mil 657 pesos, además de los gastos correspondientes por su traslado al corralón. Esta medida se tomó con base en la Ley de Transporte del Estado, que establece las normativas para el servicio de transporte público y busca proteger a los usuarios de posibles fraudes o accidentes.

Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que se mantenga alerta y reporte cualquier situación irregular que pueda poner en riesgo su seguridad al utilizar servicios de transporte. La colaboración de la población es fundamental para identificar y desincentivar prácticas ilegales que afectan la calidad del servicio.

Para aquellos que deseen realizar un reporte, se ha habilitado un número de WhatsApp, el 614-379-0561, y una línea directa para llamadas al 614-432-0333. Estos canales están disponibles para que los ciudadanos puedan informar sobre vehículos que operen sin los permisos adecuados o cualquier otra irregularidad en el servicio de transporte.

El operativo en el Parque Industrial las Américas es un ejemplo de las acciones que las autoridades están implementando para regular el transporte público en la región. Con estas medidas, se espera mejorar la seguridad y confianza de los usuarios en los servicios de transporte disponibles.

