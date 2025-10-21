Olson urge a implementar medidas contra la violencia sexual infantil en escuelas de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Olson San Vicente, presentó ante el Congreso del Estado una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Educación y Deporte del Estado y al Ayuntamiento de Ciudad Juárez a implementar de manera urgente los Lineamientos Federales para la Prevención y Erradicación de la Violencia Sexual en la Educación Básica.

Chihuahua, Chih .- Olson destacó que la protección de niñas y niños no puede esperar, pues el plazo legal para armonizar estos protocolos venció el pasado 6 de octubre.

“La prevención de la violencia sexual infantil no es una tarea burocrática, es una obligación moral y legal. Cada escuela debe ser un lugar seguro, no de miedo”, afirmó.

De acuerdo con la ENDIREH 2015, el 12.8% de los adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido algún tipo de violencia sexual en el ámbito escolar. Además, la ECOPRED 2014 revela que los tocamientos son especialmente frecuentes entre jóvenes de 14 a 17 años.

El legislador calificó estas cifras como inaceptables y subrayó la urgencia de reforzar los mecanismos de prevención desde la educación básica, con coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

“Proteger a la niñez es proteger el futuro de Chihuahua. No podemos permitir la indiferencia ni el retraso en la aplicación de estas medidas”, concluyó Olson.

