Ofrece SFP atención ciudadana a través de las líneas 070 y 800 MARCAME

La Secretaría de la Función Pública (SFP), reafirma su papel como herramienta clave para que los chihuahuenses por medio de las líneas 070 y 800 MARCAME reciban orientación clara, rápida y directa sobre sus trámites y servicios, con más de 358 mil llamadas atendidas en lo que va de 2025.

Chihuahua, Chih .- Con el Centro Ciudadano de Información Telefónica (CCIT), cualquier persona, sin importar si está en Chihuahua, en otro estado de la República o en el extranjero, puede resolver dudas y recibir apoyo sin la necesidad de trasladarse o acudir con terceros. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también ayuda a prevenir actos de corrupción al eliminar intermediarios.

La SFP ha impulsado el CCIT como un modelo de atención ciudadana que privilegia la transparencia y el servicio directo. Este esfuerzo se complementa con el Centro de Contacto Ciudadano (CECOCI), para que más personas tengan acceso a información confiable de forma inmediata.

Los servicios que se ofrecen son consulta y localización de actas de estado civil, la obtención de actas en consulados, la solicitud de certificaciones de CURP, hasta el acompañamiento a la comunidad menonita en gestiones ante la embajada canadiense.

En 2024, las líneas 070 y 800 MARCAME registró más de 606 mil llamadas, cifra que demuestra la confianza creciente de la población en este canal de comunicación. En 2025, van 358 mil llamadas atendidas con relevancia y efectividad.

La SFP refrenda su compromiso con la transparencia y la atención ciudadana, este tipo de canales acercan al Gobierno del Estado a los chihuahuenses, construyen confianza y garantizan un servicio libre de corrupción.

