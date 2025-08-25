Ocho estancias infantiles se suman al Programa de Becas en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (Ichdii) Zona Centro, ha anunciado la incorporación de ocho estancias infantiles al Programa de Becas, gracias a una inversión de 168 mil pesos. Esta iniciativa beneficiará a al menos 150 niñas y niños, con el objetivo de ampliar las oportunidades de cuidado y desarrollo infantil en la región.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Las estancias infantiles que se han sumado al programa cuentan con Licencia de Funcionamiento, un requisito indispensable para acceder a este apoyo. Este esfuerzo está dirigido a familias trabajadoras que requieren espacios seguros y de calidad para el cuidado de sus hijos mientras se desempeñan en sus labores diarias. La inclusión de estas estancias busca garantizar que más niños tengan acceso a un entorno adecuado para su desarrollo.

El personal del área de Becas del Ichdii ha capacitado a los responsables de cada centro sobre los lineamientos del programa. Esta capacitación incluye un compromiso en el cumplimiento de requisitos como la entrega de papelería, listas de asistencia y documentación de manera puntual. Estos aspectos son fundamentales para asegurar la correcta operación del programa y el bienestar de los infantes.

Cada una de las estancias incorporadas ha recibido un cartel oficial que informa a madres y padres sobre la disponibilidad de becas impulsadas por la gobernadora Maru Campos. Esta iniciativa tiene como fin garantizar espacios de calidad en todos los rincones del estado, promoviendo así el desarrollo integral de los menores.

En la capital del estado, las estancias que se han incorporado son: Kínder Maternal La Casita, Estancia Infantil Pollitos Amarillos, Estancia Infantil Mi Segundo Hogar, Estancia Infantil Mi Maravilloso Espacio, CBI Monde Petit y Centro de Atención Infantil Sueños Mágicos. Además, en otros municipios se suman Estancia Infantil Mavi: Un Lugar Seguro para Mí en Guerrero y Estancia Infantil Mi Rinconcito Feliz en Bachíniva.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, destacó que con esta ampliación del programa se alcanzan un total de 385 estancias infantiles en el estado. Este avance es considerado un paso clave para que más familias, sin importar su ubicación, cuenten con espacios confiables para el cuidado y desarrollo de sus hijos mientras trabajan, contribuyendo así al bienestar social de la comunidad.

