Obtienen más de 9 mil personas la nacionalidad mexicana mediante el programa “Soy México” 2025

El programa binacional registró su edición más exitosa, beneficiando a hijas e hijos de mexicanos nacidos en EE. UU.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Un total de 9 mil 449 personas obtuvieron la nacionalidad mexicana durante la edición 2025 del programa “Soy México”, informó la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua.

Tras dos meses de implementación, la Dirección General del Registro Civil concluyó con éxito la quinta edición de este programa, que facilita el reconocimiento legal de la nacionalidad a personas nacidas en Estados Unidos, hijas o hijos de madres y padres mexicanos.

Con esta cifra, el Gobierno del Estado alcanzó un acumulado de 31 mil 395 nuevos mexicanos incorporados durante la actual administración, como parte de una política estatal de inclusión jurídica y social que busca garantizar el derecho a la identidad y promover la integración plena de la población binacional.

“Soy México” es una estrategia binacional desarrollada en coordinación con el Registro Nacional de Población (Renapo) y el Sistema de Estadísticas Vitales de Estados Unidos, enfocada en facilitar el registro de nacimiento de personas nacidas en el extranjero, para que puedan obtener su acta mexicana y CURP sin complicaciones, permitiéndoles integrarse sin barreras al sistema educativo, laboral y social del país.

Durante 2025, el programa se consolidó como la edición más exitosa hasta la fecha, gracias a una serie de medidas administrativas que simplificaron el proceso. Entre ellas, se eliminó el pago de derechos, se exentó el requisito de traducción de documentos y, con la reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, también se suprimió la necesidad de apostilla en los casos de inscripción de nacimientos con fines de nacionalidad.

Estos beneficios representaron un ahorro colectivo superior a los 9.4 millones de pesos para las personas beneficiadas, quienes ahora pueden ejercer plenamente sus derechos civiles y políticos sin necesidad de acreditar estancia migratoria alguna, en virtud de su reconocimiento como ciudadanos mexicanos.

Con su nacionalidad ya reconocida, las personas inscritas en el programa pueden acceder a programas sociales, tramitar su credencial para votar (INE), obtener su pasaporte mexicano y participar en los procesos cívicos del país. Además, sus actas de nacimiento ya están disponibles en las cajas de Recaudación de Rentas, facilitando así su pronta integración legal y administrativa.

El Gobierno del Estado reiteró su compromiso con la protección del derecho a la identidad, particularmente en un contexto donde muchas familias binacionales regresan a territorio mexicano o viven procesos de reunificación. Programas como “Soy México” representan una herramienta clave para eliminar la condición de invisibilidad legal que enfrentan miles de personas nacidas en el extranjero, y abren la puerta a una ciudadanía plena sin discriminación ni obstáculos burocráticos.

