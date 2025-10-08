Obtiene la Auditoría Superior del Estado recertificación Great Place to Work con 92% de satisfacción laboral

Publicidad - LB2 -

El organismo logró mejorar su calificación respecto al año anterior y se posiciona como líder en el sector gubernamental.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chihuahua obtuvo la recertificación Great Place to Work (GPTW) 2025, tras alcanzar una calificación de 92 por ciento en satisfacción laboral, cuatro puntos más que el año anterior, cuando registró 88 por ciento. El reconocimiento acredita a la institución como uno de los mejores lugares para trabajar en el país, de acuerdo con los estándares de la firma internacional certificadora.

El 99 por ciento del personal participó en la evaluación, que se realizó bajo estricta confidencialidad y midió aspectos como credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo. Los resultados mostraron que el 99 por ciento de las mujeres y el 96 por ciento de los hombres que laboran en la ASE consideran a la institución como “un gran lugar para trabajar”.

- Publicidad - HP1

El Auditor Superior, Héctor Acosta Félix, destacó que desde su llegada en 2018 se ha trabajado para equilibrar el cumplimiento institucional con un ambiente laboral sano y colaborativo. “Desde el inicio realizamos la primera encuesta de clima laboral para saber qué se podía mejorar; hoy, los resultados muestran que el esfuerzo ha valido la pena”, afirmó.

La ASE fue reconocida el año pasado en el lugar 21 del Ranking Nacional de Great Place to Work dentro de la categoría de organizaciones de 50 a 500 colaboradores. Con los resultados de este año, se posiciona como la número uno en el ramo gubernamental a nivel nacional.

La entrega del reconocimiento se realizó en un acto oficial encabezado por el Auditor Superior, acompañado de integrantes del grupo directivo, diputados de la Comisión de Fiscalización, representantes de la Secretaría de la Función Pública, del Poder Judicial del Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa y de organismos autónomos.

La especialista en clima organizacional de Great Place to Work, Claudia Calderón Ramírez, quien entregó el galardón, resaltó que la ASE “es punta de lanza a nivel nacional para que más entidades públicas adopten procesos de certificación y mejora continua”.

Por su parte, la diputada Leticia Ortega, presidenta de la Comisión de Fiscalización, reconoció el trabajo del personal de la ASE y subrayó que “la fiscalización no es una tarea menor, y este reconocimiento refleja el compromiso y profesionalismo de quienes la integran, en beneficio de todas y todos los chihuahuenses”.