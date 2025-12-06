Obtiene Gobierno de Chihuahua 19 mdp adicionales para mejorar escuelas

Publicidad - LB2 -

El recurso será utilizado para rehabilitar planteles antes de que termine el año.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua ejercerá más de 19 millones de pesos extraordinarios que fueron gestionados ante el Gobierno Federal para destinarlos a la rehabilitación de infraestructura escolar en diversos municipios, antes de que concluya el presente año.

Así lo dio a conocer el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), responsable de coordinar la aplicación de estos recursos.

El financiamiento adicional proviene de rendimientos financieros y fondos federales asignados al rubro de conservación y mantenimiento, bajo el esquema del programa de potenciación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), gestionado por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed).

Esta estrategia busca maximizar el impacto de los recursos públicos mediante mecanismos de coinversión.

De acuerdo con información oficial, el titular del Ichife, Luis Iván Ortega Ornelas, sostuvo recientemente una reunión en la Ciudad de México con el director general del Inifed, Francisco Javier Cabiedes Uranga, donde se formalizó el acceso a estos fondos.

A la reunión también asistió Gloria Lizbeth Carreón González, directora administrativa del instituto estatal.

Con este recurso se intervendrán planteles que presentan necesidades urgentes de mejora en su infraestructura, particularmente en temas como techos, sanitarios, electricidad y accesibilidad.

Estas acciones están enfocadas en garantizar espacios más seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo académico de niñas, niños y jóvenes en todo el estado.

El Gobierno del Estado destacó que este tipo de gestiones forman parte de un esfuerzo continuo por fortalecer el sistema educativo desde la base, a través de inversiones que permitan combatir el rezago en condiciones físicas que afectan directamente el rendimiento escolar.

Aunque no se detallaron cuántas escuelas serán beneficiadas, se espera que el impacto alcance a distintas regiones, incluidas zonas rurales y urbanas.

Este anuncio llega en un momento en que la demanda por infraestructura educativa en condiciones óptimas ha cobrado fuerza en la entidad, especialmente tras los efectos acumulados de la pandemia y el desgaste de instalaciones con décadas de antigüedad.

Las obras deberán ejecutarse en lo que resta del año fiscal 2025, conforme a las reglas de operación establecidas por el Inifed y el Ichife.

