Obtiene Francisco Sánchez primer lugar en ránking de diputados locales de Chihuahua

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, alcanzó el primer lugar en el ránking de desempeño legislativo de los diputados locales de Chihuahua, realizado por Congresistas MX.

Chihuahua, Chih .- El ránking, que evalúa trabajo legislativo, impacto social y cercanía con la ciudadanía, colocó al diputado naranja en la cima por su agenda enfocada en defender la libertad, impulsar la prosperidad económica y garantizar justicia para las víctimas.

Este estudio de percepción ciudadana establece que Francisco Sánchez ha encabezado las principales iniciativas de impacto social y económico para el estado de Chihuahua entre ellas la reducción de impuestos, la tipificación del huachicol fiscal, así como la construcción de un Nuevo Trato para poner fin al reparto injusto del presupuesto federal.

La metodología utilizada para este análisis incluyó la realización de 2,000 entrevistas a nivel local lo que permitió capturar una muestra representativa de la opinión pública. La encuesta se realizó con un nivel de confianza del 94% para establecer un panorama claro de la percepción de la ciudadanía.

