Obtiene Centro de Conciliación Laboral 2° lugar nacional por buenas prácticas

Publicidad - LB2 -

Más de 247 mil personas atendidas y 70 mil convenios celebrados, que generan 4 mil 800 millones de pesos en beneficio de las y los trabajadores.

Chihuahua, Chih .- El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua (CCLCHIH) ha atendido a cerca de 250 mil personas de octubre de 2022 a la fecha, y registra una tasa de conciliación del 88.35 por ciento, con lo que se ubica en el segundo lugar nacional, muy por encima de la media del 76.2 por ciento.

En tres años desde su apertura, ha celebrado alrededor de 70 mil convenios y generado una derrama económica de casi 4 mil 800 millones de pesos en beneficio directo de las y los trabajadores.

- Publicidad - HP1

En este periodo también se llevó a cabo la ratificación del personal conciliador, lo que representa la renovación del compromiso de garantizar certeza jurídica a las y los chihuahuenses.

Lo anterior, al ofrecer un servicio más calificado y fortalecer la mejora continua, factores que hacen del estado una entidad competitiva y atractiva para la inversión.

Asimismo, el organismo ha capacitado a más de 545 empresas, dirigidas principalmente a personal de recursos humanos y empleadores, para prevenir y resolver conflictos laborales, y ha impulsado la inclusión mediante sesiones en idioma rarámuri y en lengua de señas mexicana.

La cobertura estatal se ha fortalecido con la apertura de módulos de atención virtual en Guachochi, Guerrero, Ojinaga y recientemente en Creel, Bocoyna, además de mantener presencia en sus sedes de Chihuahua, Parral, Delicias, Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y Nuevo Casas Grandes.

Esto garantiza que la justicia laboral esté al alcance de las y los trabajadores en todas las regiones estratégicas de la entidad.

El CCLCHIH recuerda a la ciudadanía que sus servicios gratuitos incluyen asesoría laboral, ratificación de convenios y pagos, conciliaciones laborales, audiencias virtuales, entre otros.

Para acceder a ellos o conocer más información, se pone a disposición el sitio oficial: www.ccl.chihuahua.gob.mx.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.