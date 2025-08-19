Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    Nuevos líderes educativos asumen cargos en el Subsistema de Preparatorias

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El secretario de Educación y Deporte (SEyD), Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, tomó protesta a los nuevos directores, subdirectores y supervisores del Subsistema de Preparatorias del Estado, en un evento realizado en el salón “Gobernadores” de Palacio de Gobierno. Este ciclo escolar 2025-2026 marca un nuevo comienzo para estos profesionales, quienes asumirán roles clave en la educación media superior.

     

    Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Durante la ceremonia, Gutiérrez Dávila instó a los nuevos funcionarios a desempeñar sus funciones con profesionalismo y compromiso. Destacó que la asignación de estos cargos se realizó de acuerdo con la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), garantizando transparencia y equidad en el proceso. “Esto es fruto de su esfuerzo, su trayectoria y su vocación”, afirmó el secretario.

    El papel de la Educación Media Superior es fundamental en la formación de los estudiantes, ya que es en esta etapa donde se consolidan valores y conocimientos que influirán en su futuro. Gutiérrez Dávila enfatizó que los nuevos líderes educativos no solo administrarán escuelas, sino que también serán guías y referentes para sus comunidades. “Hoy asumen una función de alta responsabilidad”, agregó.

    El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Guillermo Márquez Lizalde, detalló que como parte del proceso de promoción vertical de la Usicamm, se asignaron un total de 30 nuevos cargos en el subsistema, incluyendo ocho supervisiones, 12 direcciones y 10 subdirecciones. Este subsistema atiende a más de 25 mil estudiantes en 19 preparatorias públicas y otros planteles.

    La matrícula total de los 19 planteles públicos asciende a 9 mil 332 alumnos, quienes son atendidos por 461 docentes. La importancia de estos nuevos nombramientos radica en su capacidad para impactar positivamente en la educación de los jóvenes chihuahuenses, contribuyendo a su desarrollo integral.

    El secretario general de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Manuel Quiroz Carbajal, también estuvo presente en el evento y felicitó a los nuevos funcionarios. Resaltó que su compromiso y esfuerzo son esenciales para impulsar una educación de calidad. Junto a él, asistieron otros altos funcionarios del sector educativo, quienes respaldan esta nueva etapa en la educación media superior en Chihuahua.

