Nuevo Punto Naranja en Rosales refuerza la protección de mujeres en riesgo

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres) ha inaugurado un nuevo Punto Naranja en el municipio de Rosales, como parte de su estrategia continua para prevenir la violencia de género. Este espacio, que se encuentra en las instalaciones de la presidencia municipal, está diseñado para ofrecer resguardo temporal y apoyo inmediato a mujeres que enfrentan situaciones de violencia, como el acoso callejero y la violencia comunitaria.

Rosales, Chih (ADN/Staff) .- Durante la firma del convenio para la instalación del Punto Naranja, el alcalde de Rosales, José Dolores Andujo Gómez, y la directora general del ICHMujeres, Raquel Bravo Osuna, destacaron su compromiso con la prevención y erradicación de la violencia de género. Este nuevo punto de atención es un paso significativo en la creación de entornos más seguros para las mujeres en la región.

El Punto Naranja proporciona un espacio seguro donde las mujeres pueden recibir atención y apoyo en situaciones de riesgo. Este tipo de iniciativas son fundamentales para abordar la violencia de género, que sigue siendo un problema crítico en muchas comunidades. Con la apertura de este nuevo punto, el estado de Chihuahua suma un total de 19 municipios que forman parte de este programa.

La implementación de los Puntos Naranja es parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la protección de las mujeres y garantizar su seguridad en espacios públicos. Estos puntos no solo ofrecen asistencia inmediata, sino que también sirven como un recurso educativo sobre los derechos de las mujeres y las opciones disponibles para ellas en caso de enfrentar violencia.

La colaboración entre el gobierno municipal y el ICHMujeres es clave para el éxito de estas iniciativas. Ambas partes han reafirmado su compromiso de trabajar juntas para crear un entorno más seguro y equitativo para todas las mujeres en el estado. La instalación de este nuevo Punto Naranja es un claro ejemplo de cómo las autoridades locales están tomando medidas concretas para abordar este problema.

En conclusión, la apertura del nuevo Punto Naranja en Rosales representa un avance importante en la lucha contra la violencia de género en Chihuahua. Con este esfuerzo, se espera que más mujeres se sientan empoderadas para buscar ayuda y que la comunidad en general se involucre en la creación de un ambiente más seguro para todas.

