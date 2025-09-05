Realizarán la Agroexpo Chile Verde 2025 en Casas Grandes

Publicidad - LB2 -

Los días 25 y 26 de septiembre se llevará a cabo la Agroexpo Chile Verde 2025 en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Paquimé, en Casas Grandes, Chihuahua.

Casas Grandes, Chih .- Este evento busca consolidarse como la principal plataforma nacional dedicada al chile verde y a la innovación agroalimentaria.

La Agroexpo se perfila como un espacio de referencia para fortalecer la competitividad, la innovación y la sostenibilidad del sector agrícola, y proyectará al noroeste de Chihuahua como una región líder en la producción de chile verde.

Durante dos días, los asistentes podrán recorrer stands de productores y proveedores de insumos agrícolas; participar en degustaciones y concursos gastronómicos con el chile verde como protagonista; establecer contactos y asistir a encuentros de negocios para abrir nuevos mercados; además de acudir a conferencias y talleres sobre innovación agrícola, comercialización y promoción del agroturismo.

El evento está dirigido a productores, comercializadores, transformadores, chefs, académicos, empresas nacionales e internacionales e instituciones. Su objetivo es impulsar la competitividad, difundir y valorar al chile verde como un producto clave en la economía y cultura de Chihuahua.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), el chile verde representa más de 830 mil toneladas anuales de producción, con un valor superior a 8 mil millones de pesos, lo que genera miles de empleos y consolida al estado como referente nacional e internacional.

En conferencia de prensa, Diego Bustillos Fuentes, presidente del Consejo de Desarrollo Económico del Noroeste (CODER), destacó que la Agroexpo será un espacio integral para todos los actores de la cadena de valor, desde los productores hasta la industria gastronómica y turística.

Por su parte, Alejandro Galica Arias, jefe de Agroindustria de la SDR, resaltó la importancia del chile verde como producto estrella de Chihuahua por su impacto económico, social y cultural.

Ulises Fernández, titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, subrayó que el noroeste de Chihuahua aporta el 20 por ciento de la producción nacional de chile verde. Añadió que este evento convertirá a la región en una parada obligada para el intercambio de conocimientos, la apertura de mercados y la diversificación de oportunidades en el sector.

La entrada será gratuita y estará abierta a productores, empresas, instituciones y público en general. Para más información, comunicarse al teléfono (636) 109 86 61.

