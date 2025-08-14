Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 14, 2025 | 14:30
    InicioEstadoNoroeste

    Llevan apoyo alimentario a adultos mayores y personas con discapacidad en Casas Grandes

    Noroeste

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), a través del programa NutriChihuahua, entregó apoyo alimentario a adultos mayores y personas con discapacidad que radican en el municipio de Casas Grandes.

    Ciudad Juárez, Chih .– En total fueron distribuidas 140 despensas a un grupo de 70 personas con discapacidad y otras 162 a 81 adultos mayores.

    La titular de la SDHyBC, Austria Galindo, dijo que este reparto responde al objetivo de asegurar que personas que pertenecen a los grupos vulnerables, tengan acceso regular a alimentos de calidad.

    - Publicidad - HP1

    “Estamos preocupados y ocupados por llegar a cada rincón. Me comprometo a seguirlos apoyando con despensas para ayudar a más familias en Casas Grandes”, afirmó.

    Al evento acudieron además Raymundo Bejarano, síndico municipal; Priscila Acosta, secretaria del Ayuntamiento y Adriana Soto, directora de Servicios Públicos.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 028 | La Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación con Maria Teresa Delgado

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Industria Maquiladora y Manufacturera de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Abre Coesvi espacios para prácticas profesionales y servicio social a alumnos de la UACJ

    La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), abrirá espacios para estudiantes de...
    Estado

    Plantea diputada Xóchitl Contreras sancionar a quien use a los hijos para vengarse de su expareja

    El la comisión de familia, asuntos religiosos y valores, presidida por la diputada Xóchitl...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.