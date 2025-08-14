Llevan apoyo alimentario a adultos mayores y personas con discapacidad en Casas Grandes

Publicidad - LB2 -

La Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), a través del programa NutriChihuahua, entregó apoyo alimentario a adultos mayores y personas con discapacidad que radican en el municipio de Casas Grandes.

Ciudad Juárez, Chih .– En total fueron distribuidas 140 despensas a un grupo de 70 personas con discapacidad y otras 162 a 81 adultos mayores.

La titular de la SDHyBC, Austria Galindo, dijo que este reparto responde al objetivo de asegurar que personas que pertenecen a los grupos vulnerables, tengan acceso regular a alimentos de calidad.

“Estamos preocupados y ocupados por llegar a cada rincón. Me comprometo a seguirlos apoyando con despensas para ayudar a más familias en Casas Grandes”, afirmó.

Al evento acudieron además Raymundo Bejarano, síndico municipal; Priscila Acosta, secretaria del Ayuntamiento y Adriana Soto, directora de Servicios Públicos.

