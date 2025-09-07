Movil - LB1 -
    septiembre 7, 2025 | 21:01
    Noroeste

    Lleva Estado apoyo a familias afectadas por lluvias en Casas Grandes

    Noroeste

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Por instrucciones de la gobernadora Maru Campos, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), brindó ayuda emergente a las familias afectadas por las intensas lluvias registradas en el municipio de Casas Grandes.

    Casas Grandes, Chih .- El titular de la dependencia, Rafael Loera, informó que se activó de inmediato un equipo de atención encabezado por los “Chalecos Azules”, quienes distribuyeron 100 paquetes alimentarios entre las personas cuyas viviendas sufrieron pérdidas materiales.

    Lo anterior, con el objetivo de mitigar la falta de insumos en estos momentos críticos.

    Además se distribuyeron 100 cobijas durante las primeras horas de la jornada, debido a que en varios hogares el nivel del agua superó lo previsto, lo que mermó pertenencias y mobiliario.

    El funcionario explicó que se desbordaron ríos en la región, lo que derivó en inundaciones de gran magnitud en zonas habitacionales, y afectó a decenas de familias al causar daños considerables a su patrimonio, como pérdida de menaje y afectaciones a vehículos.

    Loera destacó que la entrega de apoyos de la SDHyBC se realizó en coordinación con el Gobierno Municipal, tanto en albergues como mediante visitas casa por casa, lo que también permitió dialogar directamente con las personas afectadas para conocer de primera mano sus necesidades más urgentes.

