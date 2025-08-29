Invitan a participar en la Ruta 4 Culturas 2025 en Casas Grandes

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, invita a participar en la Ruta 4 Culturas 2025, un evento de vehículos todo terreno tipo ATV y UTV, que se llevará a cabo en el Pueblo Mágico de Casas Grandes los días 4, 5 y 6 de septiembre.

Casas Grandes, Chih .- Esta actividad forma parte del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) 2025, programa que impulsa y respalda económicamente a más de 90 eventos en 42 municipios de la entidad, con el objetivo de fortalecer el turismo de aventura en Chihuahua.

Jorge Chávez, representante de la Secretaría de Turismo en la Zona Norte, destacó que este tipo de eventos permiten mostrar los atractivos naturales, históricos y culturales del estado, además de posicionar a Chihuahua como un destino ideal para el turismo de aventura.

Agregó que la promoción de estas actividades genera una importante reactivación económica en los lugares de destino, y beneficia al sector hotelero, restaurantero y a los comercios locales que ofrecen artesanías, souvenirs y otros productos.

Por su parte, Roberto Lucero, presidente municipal de Casas Grandes, informó que a la fecha ya se cuenta con el registro de más de 500 participantes provenientes de diferentes municipios de Chihuahua y de Estados Unidos.

El evento tiene como propósito dar a conocer los atractivos turísticos de la región noroeste, como la zona arqueológica de Paquimé, la alfarería de Mata Ortiz y el auge del turismo vitivinícola en la zona.

En su octava edición, se estima que la Ruta 4 Culturas genere una derrama económica aproximada de 6 millones de pesos en beneficio de Casas Grandes y sus habitantes.

Para más información sobre esta actividad y otros eventos del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA), consulta el siguiente enlace https://www.facebook.com/fita.chihuahua/ o la página oficial de la Secretaría de Turismo https://chihuahua.gob.mx/tax-portal-principal/secretaria-de-turismo

Con estas acciones, el Gobierno de Maru Campos refrenda su compromiso de apoyar este tipo de actividades que impulsan la economía regional, promueven la riqueza cultural y fortalecen el desarrollo turístico de Chihuahua en beneficio de sus ciudadanos.

