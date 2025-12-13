Inaugura Gobierno del Estado obras turísticas en Casas Grandes y Juan Mata Ortiz

Publicidad - LB2 -

Con inversión estatal, se construye la Plaza Esferas del Tiempo y se rehabilitan fachadas como parte del programa Rutas Mágicas de Color.

Casas Grandes, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer el desarrollo turístico y económico del noroeste de Chihuahua, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, inauguró y dio inicio a diversas obras de infraestructura en el municipio de Casas Grandes, incluyendo acciones en la comunidad de Juan Mata Ortiz, reconocida por su tradición alfarera.

Durante una gira por la región, encabezada por el subsecretario de Turismo, Orlando Barraza Chávez, y el alcalde Roberto Lucero Galaz, se llevó a cabo el corte de listón de la rehabilitación de aproximadamente 7 mil metros cuadrados de fachadas en Juan Mata Ortiz.

- Publicidad - HP1

Estas acciones forman parte del programa “Rutas Mágicas de Color”, una estrategia que busca embellecer la imagen urbana, fortalecer la identidad cultural y generar espacios atractivos para turistas y habitantes por igual. La inversión en esta etapa fue de 500 mil pesos.

El programa tiene como meta contribuir a la reactivación económica de las comunidades mediante la mejora del entorno visual y la promoción del turismo sostenible.

La intervención se enfoca en destacar los elementos tradicionales de la arquitectura local, en un esfuerzo coordinado con la comunidad para preservar y proyectar su riqueza cultural.

Como parte de los anuncios realizados durante la visita, se dio arranque a la construcción de la Plaza Esferas del Tiempo en el Pueblo Mágico de Casas Grandes.

Este nuevo espacio público contempla áreas verdes, andadores, explanadas, un escenario central y un espejo de agua, con una inversión estatal de 3.5 millones de pesos.

Se espera que esta obra se convierta en un punto de referencia y encuentro tanto para la población como para los visitantes.

La plaza forma parte de una estrategia integral para consolidar a Casas Grandes como un destino turístico relevante en el norte del país.

Su cercanía con la zona arqueológica de Paquimé, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, le otorga un valor estratégico dentro de los circuitos culturales y turísticos del estado.

Durante la gira también se realizó la toma de protesta del nuevo presidente de la Cadena Productiva del Pueblo Mágico de Casas Grandes, Jaime Armendáriz Pérez, quien sustituye en el cargo a Diana Acosta Ramírez.

Al evento asistieron representantes del sector turístico, así como autoridades estatales y municipales, en un acto que refrendó el compromiso de colaboración interinstitucional para el impulso del turismo local.

Estas acciones forman parte de una política pública orientada a aprovechar los recursos culturales y naturales del estado de Chihuahua, buscando detonar economías locales mediante proyectos que prioricen la sustentabilidad, el arraigo comunitario y la proyección nacional de sus Pueblos Mágicos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.