Fortalecen la vinculación entre educación y sector productivo en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), y el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes (Itsncg), llevaron a cabo una reunión del Programa de Vinculación con el objetivo de establecer un Centro de Transferencia de Tecnología (CTT) en la institución.

Nuevo Casas Grandes, Chih (ADN/Staff) .- Este encuentro reunió a personal directivo del Tecnológico y representantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), quienes buscaban conocer la operación actual del plantel y explorar áreas de apoyo y colaboración.

Durante la reunión, se contó con la participación de Jesús Peña Galaz, director del Itsncg, y Mauricio Robles Salomón, director de Grupo ROSA Automatización y presidente del Clúster de Automatización de Chihuahua. Robles Salomón enfatizó la importancia de capacitar a los estudiantes en las demandas actuales del mercado laboral, así como la necesidad de cerrar la brecha entre el sector productivo y las instituciones educativas.

- Publicidad - HP1

El director de Grupo ROSA también destacó la relevancia de desarrollar habilidades blandas en los egresados, tales como la inteligencia emocional y la interacción social. Estas competencias son fundamentales para la inserción laboral, ya que permiten a los jóvenes comunicarse efectivamente, trabajar en equipo y resolver problemas en un entorno profesional.

Tras la sesión, se realizó un recorrido por las instalaciones del Itsncg, donde se impartió una charla titulada “Lo que buscamos las empresas de los recién egresados”. Esta actividad estuvo orientada a guiar al alumnado en la redirección de sus esfuerzos académicos y personales, con el fin de prepararlos para un futuro más prometedor en el ámbito laboral.

Como parte de las acciones de vinculación, Grupo ROSA donó material para talleres e insumos que serán utilizados en las prácticas de los estudiantes del Tecnológico. Esta donación busca reforzar las condiciones de aprendizaje y el desarrollo de competencias técnicas, elementos clave para la formación integral de los alumnos.

Peña Galaz resaltó que, mediante estas iniciativas, el Itsncg reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes y con la vinculación estratégica con los sectores productivos de la región. Estas acciones no solo benefician a los alumnos, sino que también fortalecen el tejido industrial local, creando un ecosistema educativo y productivo más robusto.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.