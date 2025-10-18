Detienen con arsenal a seis en Nuevo Casas Grandes; entre ellos dos menores de edad y una mujer

Publicidad - LB2 -

Durante un operativo realzado la noche de este viernes, la SSPE logró asegurar armas de grueso calibre y un auto robado.

Nuevo Casas Grandes (ADN/Arturo Hernández) .- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) detuvo la noche del viernes a seis presuntos delincuentes en posesión de un arsenal de alto poder y un vehículo con reporte de robo, durante un operativo realizado en la colonia Tribus, en Nuevo Casas Grandes.

Las autoridades dieron a conocer que el despliegue, efectuado alrededor de las 22:44 horas, se derivó de un reporte ciudadano que alertó sobre la presencia de personas armadas en la zona.

- Publicidad - HP1

Al arribar al lugar, los elementos de la Subsecretaría de Despliegue Policial lograron la captura de cuatro hombres y dos mujeres, entre ellos dos menores de edad.

Los detenidos fueron identificados como:

. – Jorge G. R., alias “El Lobo”, de 38 años

. – Luis Fernando V. M., alias “El Ferias”, de 16 años

. – Sergio Alberto O. C., alias “El Pollo”, de 22 años

. – David P. A., alias “El Güero”, de 16 años

. – Jocelyn L. M., de 17 años

. – Ana F. T., de 23 años

Durante la intervención, los agentes aseguraron un arsenal de uso exclusivo del Ejército, compuesto por:

• 2 armas largas calibre .223

• 4 armas largas calibre 7.62×39

• 1 arma automática calibre .50 marca Browning

• 1 chaleco y 5 cascos balísticos

• 9 cargadores 7.62×39, 1 cargador .223 y 3 cargadores de disco

• 1,960 cartuchos calibre .223 y 334 calibre 7.62×39

• 1 bolsa con eslabones balísticos y 2 fornituras con tirantes

También se recuperó una camioneta General Motors Pick Up 1500, modelo 2014, con reporte de robo del 30 de septiembre de 2025.

Los detenidos, junto con las armas, cartuchos y el vehículo, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y delincuencia organizada.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.