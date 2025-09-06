Movil - LB1 -
    Despliega Protección Civil acciones por inundaciones en Nuevo Casas Grandes

    Noroeste

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que, ante las fuertes inundaciones registradas este sábado en el municipio de Nuevo Casas Grandes, se han desplegado acciones inmediatas en conjunto con autoridades de los tres niveles de Gobierno y cuerpos de emergencia.

    Nuevo Casas Grandes, Chih .- Desde las primeras horas, se estableció comunicación directa con el Ayuntamiento, para activar un operativo con la Cruz Roja, Protección Civil Municipal y el Cuerpo de Bomberos de la localidad.

    Además, en el sitio se encuentra personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para brindar apoyo en labores de seguridad y auxilio.

    Debido al desbordamiento del río, que alcanzó zonas habitacionales y obligó a varias personas a resguardarse en los techos de sus viviendas, la CEPC ha movilizado a la plantilla operativa y a unidades de respuesta rápida.

    Asimismo, se han desplegado dos rescatistas voluntarios a bordo del helicóptero Bell 407 de la SSPE, con el objetivo de realizar evacuaciones aéreas y realizar el reconocimiento de zonas afectadas.

    La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya se encuentra en trabajos de desenergización de líneas eléctricas en áreas críticas, con el fin de prevenir incidentes derivados del contacto con agua.

    Adicionalmente, se ha instruido el envío de apoyo logístico para la habilitación de un albergue temporal, que permitirá brindar refugio, atención médica y alimentación a las personas damnificadas.

    El Gobierno del Estado continuará informando oportunamente sobre el desarrollo de esta emergencia, y reitera su compromiso con la seguridad e integridad de la población chihuahuense.

