Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 15, 2025 | 12:13
    InicioEstadoNoroeste

    Apoya NutriChihuahua a 141 adultos mayores y personas con discapacidad en Nuevo Casas Grandes

    Noroeste

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Un total de 141 personas adultas mayores y con discapacidad recibieron despensas del programa de apoyo alimentario NutriChihuahua, por parte de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

    Nuevo Casas Grandes .- Con el objetivo de atender a los grupos vulnerables y garantizar su acceso a una alimentación digna, se repartieron 82 despensas a 41 personas con discapacidad y otras 200 fueron para 100 adultos mayores.

    Cada paquete contiene productos de la canasta básica, diseñados para asegurar una dieta equilibrada y contribuir a la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios.

    - Publicidad - HP1

    La subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Austria Galindo, señaló que esta estrategia no solo atiende necesidades inmediatas, sino que fortalece el tejido social y la confianza ciudadana.

    En el evento estuvieron presentes Jesús Manuel Álvarez, recaudador de rentas de Nuevo Casas Grandes, y Jorddy Retano, regidor del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, quienes reconocieron la importancia del trabajo coordinado entre dependencias.

    Quienes recibieron este respaldo, expresaron su agradecimiento y resaltaron que estos apoyos llegan en momentos clave para la economía familiar.

    Con estas acciones, NutriChihuahua fortalece el vínculo entre sociedad y Gobierno, y reafirma la política pública de atención directa a la población.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 037 | Juárez vibra con nuevo festival

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio del podcast...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Brenda Ríos: PRIAN ignora exigencia ciudadana y vota en contra de atender puentes en riesgo en Riberas de Sacramento

    A pesar de que vecinos de Riberas de Sacramento grabaron y difundieron un video...
    Estado

    María Antonieta pide justicia para niña indígena de 11 años que se convirtió en madre

    La diputada local de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, alzó la voz este jueves...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.