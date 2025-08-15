Apoya NutriChihuahua a 141 adultos mayores y personas con discapacidad en Nuevo Casas Grandes

Un total de 141 personas adultas mayores y con discapacidad recibieron despensas del programa de apoyo alimentario NutriChihuahua, por parte de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), en el municipio de Nuevo Casas Grandes.
Nuevo Casas Grandes .- Con el objetivo de atender a los grupos vulnerables y garantizar su acceso a una alimentación digna, se repartieron 82 despensas a 41 personas con discapacidad y otras 200 fueron para 100 adultos mayores.
Cada paquete contiene productos de la canasta básica, diseñados para asegurar una dieta equilibrada y contribuir a la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios.
La subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Austria Galindo, señaló que esta estrategia no solo atiende necesidades inmediatas, sino que fortalece el tejido social y la confianza ciudadana.
En el evento estuvieron presentes Jesús Manuel Álvarez, recaudador de rentas de Nuevo Casas Grandes, y Jorddy Retano, regidor del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, quienes reconocieron la importancia del trabajo coordinado entre dependencias.
Quienes recibieron este respaldo, expresaron su agradecimiento y resaltaron que estos apoyos llegan en momentos clave para la economía familiar.
Con estas acciones, NutriChihuahua fortalece el vínculo entre sociedad y Gobierno, y reafirma la política pública de atención directa a la población.
