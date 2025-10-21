Movil - LB1A -
octubre 21, 2025
    octubre 21, 2025 | 11:24
    Afectaron lluvias en Casas Grandes a 150 viviendas; 30 son pérdida total

    Noroeste

    POR Redacción ADN / Staff.
    El desbordamiento del río generó daños en la mancha urbana, sobre todo, en las colonias cercanas.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Consecuencia de las últimas lluvias que afectaron a la entidad, en el Municipio de Casas Grandes fueron 150 viviendas las afectadas por el desbordamiento del río del mismo nombre, de las cuales 30 fueron pérdida total.

    De visita en Ciudad Juárez, Roberto Lucero Galaz, alcalde de Casas Grandes, informó que a días de esta catástrofe el Gobierno del Estado les ha tendido la mano, y ya que se cuenta con un padrón de afectaciones que habrán de enviar a la federación para solicitar se declare la zona de desastre en busca de mayores apoyos.

    Mencionó que el mensaje que se hará llegar a las familias que perdieron parte de sus pertenencias a causa de las inundaciones será de estufa, refrigerador, recamará y comedor, mientras que a las personas que resultaron afectadas en sus viviendas se les entregará material de construcción para su reparación.

    Agregó que afortunadamente no hubo pérdidas humanas, y que a una semana de las últimas lluvias, la actividad ha regresado a la normalidad.

