Nombrará Maru Campos al nuevo titular de la JMAS Juárez el próximo lunes

La gobernadora analiza perfiles para sustituir a Sergio Nevárez, quien dejará el cargo el 1 de diciembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, designará este lunes 1 de diciembre al nuevo director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez, en sustitución de Sergio Nevárez Rodríguez, quien presentó su renuncia recientemente. Así lo confirmó el representante de la mandataria estatal en esta frontera, Carlos Ortiz Villegas.

Ortiz informó que la jefa del Ejecutivo estatal mantiene en análisis diversos perfiles para encabezar la descentralizada encargada del suministro de agua potable y drenaje en la ciudad, una de las instituciones clave en materia de infraestructura urbana y servicios públicos. El proceso de selección ha sido revisado a nivel de gabinete, pero será la propia gobernadora quien emita la designación formal y notifique a la Junta de Gobierno.

En tanto, Sergio Nevárez permanecerá en funciones hasta el cierre del mes para atender los asuntos administrativos pendientes y facilitar el proceso de entrega-recepción. La transición se prevé ordenada y bajo criterios técnicos, señaló el funcionario estatal.

La JMAS Juárez enfrenta actualmente retos en temas como mantenimiento de redes, eficiencia operativa, cobertura de servicios, obras de infraestructura hidráulica y atención al rezago en zonas del suroriente y poniente de la ciudad. La próxima persona titular de la dependencia deberá dar continuidad a estos proyectos, además de fortalecer los mecanismos de atención a usuarios y transparencia en el uso de recursos.

El cambio de titular se da en un contexto de reorganización administrativa en distintas áreas del Gobierno del Estado, luego de la reciente presentación del Paquete Económico 2026, donde también se contemplan recursos para obras relacionadas con el agua potable y el saneamiento en Ciudad Juárez.

La oficina del Gobierno del Estado en esta frontera señaló que se informará oportunamente sobre el nombramiento una vez que sea formalizado, y reiteró que el objetivo de la administración estatal es garantizar la eficiencia operativa de organismos descentralizados y mejorar la calidad de los servicios a la ciudadanía.

