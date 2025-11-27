Nombra Maru Campos a José Carlos Rivera como nuevo titular de la Consejería Jurídica del Estado

Publicidad - LB2 -

El nuevo consejero asume el cargo con trayectoria en justicia administrativa, vivienda y derecho constitucional.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos Galván, designó este jueves a José Carlos Rivera Alcalá como nuevo titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal, en un acto protocolario celebrado en Palacio de Gobierno, donde el funcionario rindió protesta y se comprometió a ejercer el cargo con responsabilidad y apego a derecho.

Rivera Alcalá sustituye en el cargo a partir de este día, consolidando su ascenso dentro de la estructura jurídica del Gobierno del Estado, luego de desempeñarse desde 2024 como coordinador jurídico de la Oficina de la Gubernatura. Su nombramiento fortalece el equipo de trabajo de la administración estatal en un área clave para la revisión y formulación de políticas públicas desde el marco legal.

- Publicidad - HP1

El nuevo consejero es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Además, ha cursado diplomados especializados en Derecho Electoral impartidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, formación que refuerza su perfil técnico en temas de normatividad institucional.

Su experiencia en el servicio público incluye cargos como secretario general del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), además de su más reciente encargo en la Oficina de la Gubernatura. En cada una de estas posiciones ha estado vinculado con el análisis legal y la elaboración de criterios para la toma de decisiones administrativas y de política pública.

Durante la ceremonia, la gobernadora Campos Galván destacó la importancia del cargo y la confianza depositada en Rivera Alcalá para atender los desafíos jurídicos del gobierno estatal. La Consejería Jurídica tiene como atribución principal velar por la legalidad de los actos de la administración pública, brindar asesoría jurídica a las distintas dependencias y representar legalmente al Ejecutivo cuando así se requiera.

Con este nombramiento, el Gobierno del Estado busca dar continuidad a la agenda jurídica bajo una perspectiva técnica y especializada, particularmente en temas de derechos humanos, justicia administrativa y procesos legislativos. La incorporación de Rivera Alcalá se da en un contexto en el que el marco legal y el fortalecimiento institucional son fundamentales para la implementación de programas y reformas impulsadas por el Ejecutivo estatal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.