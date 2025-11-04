Mueren cuatro personas en volcadura de tráiler en Jiménez; serían migrantes

Publicidad - LB2 -

Se presume que el conductor del vehículo huyó tras el accidente en la carretera federal.

Ciudad Jiménez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Cuatro personas murieron y al menos dos más resultaron lesionadas en un accidente carretero ocurrido este martes sobre la carretera federal Jiménez-Savalza, en un hecho que, según las primeras versiones, involucraría a personas migrantes que viajaban ocultas en un tráiler.

El percance se registró a la altura del kilómetro 183 de la mencionada vía federal, donde un tráiler se volcó por causas aún no determinadas. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, paramédicos locales, así como personal de Protección Civil del municipio de Jiménez, quienes realizaron las labores de rescate y atención a los heridos.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el conductor del vehículo de carga no fue localizado en el sitio, por lo que se presume que huyó tras la volcadura. Las autoridades trabajan en su identificación y localización como parte de la investigación correspondiente.

Los cuerpos de las cuatro personas fallecidas permanecen sin identificar, y no se ha confirmado oficialmente su nacionalidad ni edad, aunque se presume que se trata de personas en situación de tránsito migratorio, debido a los indicios encontrados en el interior del camión siniestrado. Tampoco se descarta la posibilidad de que hubiera más personas atrapadas entre los restos del vehículo.

Los dos sobrevivientes fueron trasladados de emergencia a un hospital en Ciudad Jiménez, donde permanecen bajo observación médica. Su estado de salud y testimonios podrían ser clave para esclarecer los hechos y confirmar si se trataba de un caso de tráfico de personas.

Autoridades federales y estatales han comenzado las indagatorias para determinar las causas del accidente, así como el número total de personas que viajaban en el tráiler. Personal del Instituto Nacional de Migración también fue notificado y se espera su intervención en las próximas horas para atender posibles implicaciones en materia de movilidad humana.

Este tipo de accidentes ha sido frecuente en distintas regiones del país, particularmente en rutas utilizadas por redes de tráfico de personas para trasladar migrantes de manera irregular hacia la frontera norte. En Chihuahua, los caminos federales que cruzan zonas desérticas o remotas han sido escenario de siniestros similares en los últimos años.

La Fiscalía General del Estado confirmó que se mantendrá el operativo en la zona hasta concluir con las labores de rescate, identificación de las víctimas y análisis pericial.

Las autoridades no descartan que el número de personas fallecidas aumente conforme avance la remoción del camión y la revisión del sitio del accidente.

