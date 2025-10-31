Mi convicción es hacer de la tribuna un megáfono social para quienes han sido ignorados; Jael Argüelles rinde su Primer Informe Legislativo

Publicidad - LB2 -

Con un firme compromiso de rendición de cuentas y cercanía con la ciudadanía, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó su Primer Informe Legislativo, donde resaltó las iniciativas, gestiones y acciones que ha impulsado desde el Congreso del Estado en favor de los derechos humanos, la salud, la igualdad, el bienestar animal y la justicia social.

Chihuahua, Chih .– “El compromiso que asumí al rendir protesta como tu representante y voz en el Congreso del Estado sigue vigente como el primer día. Mi convicción es clara, hacer de la tribuna un megáfono social que amplifique las voces de quienes históricamente han sido ignoradas, calladas y excluidas”, expresó la legisladora.

Durante su mensaje, Argüelles Díaz subrayó que su labor está guiada por los principios de la Cuarta Transformación, orientados a construir un Chihuahua más justo, inclusivo y con oportunidades para todas y todos.

- Publicidad - HP1

La congresista destacó su trabajo en materia de salud y bienestar, con iniciativas para fortalecer la vacunación, atender la rickettsia, mejorar el Hospital de Salud Mental, reducir la mortalidad infantil y ofrecer atención integral a personas con VIH. También promovió programas de salud menstrual, menopausia digna y manejo responsable de medicamentos.

En el ámbito de igualdad y derechos laborales, impulsó la inclusión laboral de personas con discapacidad, la ampliación de licencias de paternidad y permisos por enfermedades graves de hijos, así como reformas que garantizan el matrimonio igualitario y los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.

Asimismo, resaltó su trabajo en bienestar animal: proponiendo tipificar la zoofilia como delito, prohibir mutilaciones sin justificación médica y crear clínicas veterinarias públicas gratuitas.

En movilidad y seguridad vial, Argüelles Díaz propuso la entrega de cascos certificados, la Semana Estatal de la Bicicleta y priorizar la seguridad sobre la publicidad en la Ley de Movilidad, además de mejorar la accesibilidad en Juárez y Chihuahua.

También fomentó guarderías para trabajadores del Estado y la educación inicial universal para todas las niñas y niños, junto con el reconocimiento profesional mediante la Medalla al Mérito Médico y acciones de transparencia en salud pública.

Durante este periodo legislativo, la diputada se ha desempeñado como Presidenta de la Comisión de Feminicidios, dando seguimiento y promoviendo acciones que garanticen el derecho de mujeres y niñas a vivir libres de violencia.

Asimismo, ha fungido como Secretaria de la Comisión de Salud y Vocal en otras comisiones, impulsando medidas para fortalecer las instituciones, garantizar los derechos humanos y ofrecer resultados concretos a la ciudadanía.

La legisladora enfatizó que su gestión también se enfocó en mantener un vínculo cercano con la población, atendiendo directamente asuntos de salud, educación, vivienda y otros apoyos, además de impulsar campañas en favor del bienestar animal.

Asimismo, fortaleció la colaboración con autoridades y organizaciones civiles para lograr resultados concretos que impacten positivamente la vida de las comunidades.

Finalmente, Jael Argüelles afirmó que este informe representa un ejercicio de transparencia y compromiso democrático, agradeciendo a la ciudadanía, compañeras y compañeros y organizaciones sociales por su apoyo.

“Seguiremos firmes para defender a Chihuahua y construir comunidades libres, dignas y con pleno reconocimiento de derechos”, concluyó.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.