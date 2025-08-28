Mejora en el abasto de agua y espacios comunitarios en Urique

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través del DIF Estatal, ha llevado a cabo importantes obras en la comunidad de Boca del Arroyo de la Higuera, municipio de Urique, tras tres años de trabajo conjunto con los habitantes de la localidad.

Urique, Chih (ADN/Staff) .- La rehabilitación del cárcamo de agua es una de las acciones más significativas, permitiendo que 22 familias indígenas tengan acceso al agua potable directamente en sus hogares, evitando así el esfuerzo de acarrear el líquido desde el río.

Además de la rehabilitación del cárcamo, se ha iniciado la construcción de una techumbre comunitaria. Este nuevo espacio servirá como lugar de convivencia y reuniones sociales, beneficiando a todas las familias del poblado. Estas obras son parte de un esfuerzo mayor por mejorar las condiciones de vida en la comunidad, que también incluye la optimización de las viviendas.

Las recientes mejoras en las viviendas abarcan el enjarrado interior y exterior, el techado con lámina, la instalación de pisos firmes de cemento y la implementación de baños secos. Asimismo, se ha dotado a los hogares de celdas solares y refrigeradores, lo que contribuye a la conservación de alimentos y a un uso más eficiente de la energía.

El evento de entrega de estas obras fue encabezado por Gabriel Eguiarte Fruns, director general del DIF Estatal, quien estuvo acompañado por el alcalde de Urique, Heber Arturo Langarica Almanza, y la presidenta del DIF Municipal, Aracely Loya, así como por el gobernador indígena, Felipe Ortega Sevilla. Durante la ceremonia, se destacó el compromiso de Lorenza Montes, promotora en campo, por su labor en la implementación de estas mejoras.

Estas acciones forman parte del Programa de Salud y Bienestar Comunitario del DIF Estatal, que se enfoca en localidades con altos índices de marginación. El programa busca fortalecer la autonomía y capacidades de los habitantes mediante la organización y participación comunitaria, promoviendo cambios en los estilos de vida y en la atención a los determinantes sociales de la salud.

Desde 2022, se ha trabajado de manera constante en Boca del Arroyo de la Higuera con un grupo de desarrollo comunitario. Este grupo, integrado por representantes locales, ha sido fundamental para identificar prioridades y necesidades a través de un diagnóstico participativo. Gracias a este enfoque, se han podido proporcionar materiales de construcción y otros recursos necesarios para la mejora de las viviendas, así como asegurar el suministro de agua mediante la rehabilitación del cárcamo y la instalación de sistemas de bombeo y tuberías.

La inversión total en este proyecto asciende a 3.8 millones de pesos por parte del DIF Estatal, complementada con 172 mil pesos de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS). Este esfuerzo conjunto entre la comunidad y las autoridades es un claro ejemplo de cómo la colaboración puede transformar las condiciones de vida en localidades marginadas.

