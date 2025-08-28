Más de 500 personas se benefician con servicios de salud en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

E Programa JOSSÍESTOY en tu Colonia llevó a cabo una Feria de Servicios en la colonia 2 de Junio, donde más de 500 vecinas y vecinos participaron activamente. Este evento fue organizado por la diputada Joceline “Joss” Vega, quien representa al Distrito 15 y es parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN).

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) .- Una de las principales atracciones de la feria fue la aplicación de vacunas contra el sarampión, una iniciativa que se realizó por primera vez en este tipo de eventos. Gracias al apoyo de la Secretaría de Salud del Estado, se lograron aplicar un total de 90 dosis durante la jornada, contribuyendo a la campaña de vacunación impulsada por la gobernadora Maru Campos.

Además de las vacunas, los asistentes tuvieron acceso a una variedad de servicios de salud gratuitos. Entre ellos se ofrecieron revisiones médicas básicas, diagnósticos odontológicos, revisiones oculares, donación de lentes y asesoría jurídica. También se brindó información sobre la conformación de la Red Vecinal, un esfuerzo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), así como programas dirigidos a la juventud, como Chidamente y Conexión Joven, a cargo del Instituto Chihuahuense de la Juventud (ICHIJUV).

La diputada Vega destacó la importancia de estar presente en las colonias y mencionó que esta no fue su primera visita a la comunidad. A lo largo de su gestión, ha mantenido un contacto constante con los vecinos, participando en actividades como la reapertura del Comedor del CEDEFAM y distribuyendo despensas y kits de limpieza en momentos de crisis, como cuando se registraron intensas lluvias en la ciudad.

Vega enfatizó que es fundamental que los diputados estén presentes en cada una de las casi 160 colonias que conforman su distrito. Su objetivo es escuchar las inquietudes de la ciudadanía, atender sus necesidades y brindarles el apoyo necesario para mejorar su calidad de vida.

Este tipo de eventos no solo promueven la salud pública, sino que también fortalecen el tejido social al fomentar la participación comunitaria y la colaboración entre diferentes instituciones y organizaciones. La Feria de Servicios en la colonia 2 de Junio es un ejemplo claro de cómo la política puede acercarse a la gente y generar un impacto positivo en la comunidad.

