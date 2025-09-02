Más de 43 mil estudiantes regresan a las aulas en el Cobach de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) dio inicio al ciclo escolar 2025-2026 con una ceremonia celebrada de manera simultánea en las ciudades de Juárez y Chihuahua. Este evento marca el regreso a las aulas de más de 43 mil estudiantes que asisten a los 31 planteles del estado. En esta ocasión, se dio la bienvenida a 15 mil 138 alumnas y alumnos que comienzan su formación en nivel Medio Superior.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – Durante el acto inaugural, se presentó el Programa ViVo Cobach, una iniciativa diseñada para complementar la formación académica de los estudiantes mediante una vinculación vocacional.

Este programa tiene como objetivo ayudar a los jóvenes a descubrir o reafirmar su vocación a través de experiencias prácticas y reales en diversos campos profesionales. Las primeras acciones del programa incluyeron la firma de tres convenios de colaboración con diferentes instancias.

El primer convenio fue establecido con la Fiscalía General del Estado, lo que permitirá a los estudiantes acceder a las instalaciones del C4, especialmente a las áreas de servicios periciales y forenses.

Esta colaboración ofrece la oportunidad de realizar prácticas en laboratorios especializados, promoviendo la reflexión ética sobre el respeto a la vida y la prevención del suicidio entre los jóvenes.

El segundo acuerdo se firmó con la Secretaría de Salud, que facilitará a los estudiantes la realización de prácticas en hospitales estatales.

Este convenio abrirá puertas en áreas como urgencias, ginecobstetricia y pediatría, donde los jóvenes podrán aprender bajo la supervisión de profesionales de la salud.

Esta experiencia es fundamental para que los estudiantes se familiaricen con el entorno hospitalario y desarrollen habilidades prácticas.

Asimismo, el tercer convenio fue establecido con la Cruz Roja Mexicana, que brindará a los estudiantes la oportunidad de participar en la atención de urgencias, curaciones y primeros auxilios. Este acuerdo permitirá a los jóvenes adquirir experiencia práctica y humana en situaciones de emergencia, contribuyendo a su formación integral.

Durante la ceremonia, la Compañía de Danza “Bakochi” del Plantel 1 del Cobach ofreció una presentación artística, añadiendo un toque cultural al evento.

El secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, destacó la capacidad del Cobach para reinventarse cada año, adaptándose a las necesidades del entorno y ofreciendo una formación integral a sus estudiantes.

Por su parte, el director general del subsistema, Reyes Humberto de las Casas, agradeció el apoyo del Gobierno del Estado, que permite iniciar un nuevo ciclo escolar enriquecido en oportunidades educativas.

