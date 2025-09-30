Movil - LB1 -
    septiembre 30, 2025 | 17:37
    Maru Campos se reúne con presidenta del Tribunal Superior de Justicia para fortalecer colaboración institucional

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Gobernadora y magistrada abordaron proyectos prioritarios para el Poder Judicial, incluyendo a Ciudad Juárez.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora María Eugenia Campos sostuvo este martes una reunión de trabajo en Palacio de Gobierno con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera, con el objetivo de dar seguimiento a proyectos prioritarios y reforzar la coordinación entre los poderes Ejecutivo y Judicial en Chihuahua.

    Durante el encuentro, ambas coincidieron en la importancia de mantener una comunicación ágil y efectiva entre las diferentes instancias del Estado, con el fin de garantizar procesos más accesibles y transparentes para la ciudadanía. La mandataria estatal subrayó que el fortalecimiento del Estado de Derecho y la consolidación de la democracia son pilares fundamentales para avanzar hacia un Chihuahua más justo y equitativo.

    Por su parte, la magistrada presidenta Marcela Herrera destacó que la colaboración entre ambos poderes resulta esencial para el desarrollo de los proyectos que busca impulsar en su gestión. Entre estos, mencionó la creación de una central de actuarios y la ampliación de los servicios de defensores públicos, además de dar especial énfasis al fortalecimiento de la infraestructura y capacidad operativa del Poder Judicial en Ciudad Juárez.

    La reunión también permitió dar seguimiento a mecanismos que faciliten la atención pronta de los asuntos judiciales, reduciendo cargas de trabajo y mejorando la atención a los ciudadanos en todo el estado.

    Tanto la gobernadora Campos como la magistrada Herrera remarcaron la necesidad de que las acciones conjuntas se traduzcan en beneficios concretos para la sociedad chihuahuense, sobre todo en materia de acceso a la justicia.

    El encuentro reafirma la voluntad política de ambos poderes para trabajar en la construcción de un sistema judicial más eficiente, que responda a las necesidades actuales de la población y contribuya a la consolidación de una sociedad más equitativa en Chihuahua.

