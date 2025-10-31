Maru Campos refrenda su compromiso con los chihuahuenses en la defensa del agua

Publicidad - LB2 -

La gobernadora aseguró que el recurso “pertenece legítimamente a la ciudadanía”.

Mantiene comunicación constante con la Secretaría de Gobernación para buscar soluciones conjuntas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff).– La gobernadora María Eugenia Campos Galván reafirmó su compromiso con las y los chihuahuenses en la defensa del *agua, al asegurar que su administración seguirá trabajando para **proteger y garantizar el uso de este recurso*, que —dijo— “pertenece legítimamente a la ciudadanía”.

En conversación con medios de comunicación, Campos subrayó que su gobierno mantiene una *coordinación constante con la Federación, con el objetivo de atender de manera conjunta todos los asuntos que impactan a la población, entre ellos, el cumplimiento del **tratado de aguas con Estados Unidos*.

“Seguiremos trabajando estrechamente con el Gobierno Federal, buscando siempre soluciones que prioricen los intereses y derechos de Chihuahua”, expresó la mandataria estatal.

La gobernadora detalló que ha sostenido comunicación directa con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para avanzar en acuerdos que permitan resolver el adeudo de agua con el país vecino sin afectar a los productores ni a las comunidades que dependen del recurso.

Campos Galván reiteró que la postura de su gobierno es clara: defender el agua de Chihuahua y garantizar su distribución equitativa, priorizando el bienestar de las familias y del sector productivo estatal.

