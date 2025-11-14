Movil - LB1A -
    noviembre 14, 2025 | 14:10
    Maru Campos llama a defender la libertad y las instituciones durante aniversario de la Revolución Mexicana

    POR Redacción ADN / Agencias
    La gobernadora encabezó la sesión solemne del Congreso en Cuchillo Parado, cuna del movimiento revolucionario.

    Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de la conmemoración por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, hizo un llamado a mantener vivas la libertad y la soberanía de las instituciones, durante la sesión solemne del Congreso del Estado celebrada este viernes en el poblado de Cuchillo Parado, municipio de Coyame del Sotol, considerado el lugar donde estalló por primera vez el movimiento revolucionario el 14 de noviembre de 1910.

    Desde el Salón de Usos Múltiples de la comunidad, y acompañada por los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, la mandataria estatal expresó que la libertad no debe asumirse como un logro del pasado, sino como una responsabilidad diaria. “Hay que defenderla todos los días, porque es un bien que puede perderse en medio del silencio y la omisión”, afirmó.

    La gobernadora sostuvo que hoy, como en 1910, se debe levantar la voz frente a toda forma de opresión o concentración de poder. “Así como nuestros antepasados se lanzaron contra la opresión, hoy nos toca a nosotros alzar la voz frente a cualquier forma de sometimiento que pretenda arrebatarnos la posibilidad de decidir nuestro propio destino”, subrayó ante diputadas, diputados, representantes del Poder Judicial y pobladores de la región.

    Campos Galván insistió en que las instituciones deben mantenerse libres de imposiciones externas y del centralismo, al tiempo que recalcó que en Chihuahua “sabemos qué rumbo tomar” y no se necesitan decisiones dictadas desde fuera. Defendió la autonomía estatal como un principio derivado del legado revolucionario.

    Durante su discurso, la gobernadora también hizo una reflexión sobre el valor moral de quienes encabezaron la Revolución, destacando que su lucha no fue por privilegios ni reconocimiento, sino por justicia, deber y dignidad. “El honor no se mide por la fama ni por el aplauso, sino por la coherencia entre el discurso y la acción”, expresó.

    La sesión solemne del Congreso del Estado contó con la presencia del diputado Guillermo Ramírez Gutiérrez, presidente del Poder Legislativo, y de Marcela Herrera Sandoval, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, quienes junto con la gobernadora rindieron homenaje al general Toribio Ortega, reconocido como el primero en llamar al pueblo a las armas desde este poblado el 14 de noviembre de 1910, un hecho considerado el inicio formal de la Revolución Mexicana.

    En su intervención, el diputado Ismael Pérez Pavía, representante del distrito 11, recordó que fue en Cuchillo Parado donde nació la esperanza de cambiar el rumbo de la nación. “Aquí comenzó una lucha hecha por hombres de carne y hueso que decidieron enfrentarse a la injusticia con valor”, señaló.

    La ceremonia concluyó con una Guardia de Honor al general Ortega, donde se destacó el papel histórico de los revolucionarios chihuahuenses y se reiteró el compromiso del gobierno estatal con la memoria histórica, la defensa del federalismo y el fortalecimiento institucional en la entidad.

