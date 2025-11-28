Maru Campos entrega Paquete Económico 2026 por más de 117 mil mdp al Congreso del Estado

Publicidad - LB2 -

Se priorizan salud, educación, seguridad e infraestructura social en todo el estado, incluyendo recursos para Juárez.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos Galván entregó al Congreso del Estado el Paquete Económico 2026, el cual contempla un presupuesto de 117 mil 029 millones de pesos, con enfoque en infraestructura social, salud, educación y seguridad pública, así como medidas para mantener la estabilidad financiera del estado frente a un panorama económico nacional considerado complejo.

Acompañada por el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, y el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, la mandataria estatal formalizó la entrega en cumplimiento del Artículo 64, Fracción Sexta de la Constitución local, que establece la obligación del Ejecutivo de presentar ante el Legislativo tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos del próximo ejercicio fiscal.

- Publicidad - HP1

“Es infraestructura social, para nuestra gente, para el pueblo. Queremos que nuestra gente viva mejor”, declaró Campos, quien subrayó que las acciones planteadas no están concentradas únicamente en Chihuahua capital y Ciudad Juárez, sino que buscan impactar de manera equilibrada en las distintas regiones del estado.

El secretario de Hacienda detalló que, ante indicadores económicos adversos, el Gobierno de Chihuahua propuso estrategias de inversión responsable para sostener y ampliar los programas prioritarios sin afectar la estabilidad financiera. Entre los principales rubros, se proyectan:

35 mil millones de pesos para Educación, con un incremento de 1,900 mdp respecto al presupuesto de 2025.

Más de 11 mil millones para Salud, con 870 mdp adicionales, enfocados principalmente en el fortalecimiento del programa MediChihuahua.

9 mil millones en Protección Social, con un aumento de 1,200 mdp.

14 mil 177 millones en Seguridad y Justicia.

18 mil 085 millones en transferencias a municipios, lo que representa 1,750 mdp más que el año anterior.

Para financiar obra pública sin comprometer áreas sensibles, Granillo Vázquez anunció la propuesta de incrementar temporalmente en 1 por ciento el Impuesto Sobre Nómina durante dos años. Estos recursos estarían etiquetados exclusivamente para infraestructura, evitando impactos sobre la operación regular de servicios públicos.

En particular para Ciudad Juárez, se contempla una contribución extraordinaria destinada a la construcción del Centro de Convenciones, proyecto estratégico que busca detonar el turismo de negocios y eventos en la frontera. Además, se incluye la homologación del Impuesto Universitario y el cálculo de la aportación a la Cruz Roja en Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

Como parte del Plan de Fortalecimiento Económico, se propone la contratación de un crédito de largo plazo por 3 mil millones de pesos, destinado exclusivamente a obra pública. El funcionario explicó que el estado cuenta con las mejores condiciones crediticias en más de una década, lo que permite acceder a financiamiento con condiciones favorables.

Granillo subrayó que todas las decisiones plasmadas en el paquete económico se tomaron con responsabilidad financiera, buscando proteger la capacidad de inversión del estado sin comprometer su salud fiscal ni afectar su productividad.

El documento será ahora analizado por el Congreso del Estado para su revisión, discusión y eventual aprobación, en una etapa que podría modificar algunos lineamientos, pero que marca el inicio de la planeación del ejercicio presupuestal 2026 en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.