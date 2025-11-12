Maru Campos arranca construcción de red de agua potable en la colonia Vista Hermosa

Publicidad - LB2 -

Con inversión de 9.5 millones de pesos, se beneficiarán 360 familias y espacios comunitarios.

Chihuahua Chih. (ADN/Staff) – En un acto que marca el inicio de una solución largamente esperada, la gobernadora Maru Campos encabezó este miércoles el arranque de la construcción de la red de agua potable en la colonia Vista Hermosa, en la ciudad de Chihuahua, una obra que beneficiará directamente a 360 familias, además de una secundaria y dos templos comunitarios.

La obra contempla una inversión superior a los 9.5 millones de pesos, provenientes de recursos propios de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) Chihuahua. Los trabajos consisten en la instalación de 3 mil metros lineales de tubería de PVC de tres pulgadas de diámetro, la conexión de 360 tomas domiciliarias, así como la rehabilitación de infraestructura hidráulica existente en algunas zonas de la colonia.

La mandataria estatal destacó que este proyecto responde a una demanda ciudadana que lleva más de tres décadas esperando una solución. “Este Gobierno del Estado y una servidora tienen muy claro que el agua no es un lujo, es salud, es dignidad, es vida y es un derecho que ustedes tienen”, expresó Maru Campos al dirigirse a los vecinos que se congregaron para presenciar el inicio de la obra.

Campos recordó que una de sus prioridades, tanto en su gestión como alcaldesa de la capital como ahora al frente del Ejecutivo estatal, ha sido llevar los servicios básicos a quienes más lo necesitan. “Estas son las obras que importan, las que traen dignidad a las familias”, subrayó.

Por su parte, Alan Falomir, director general de la JMAS Chihuahua, destacó que este proyecto representa un paso fundamental para garantizar el acceso equitativo al agua potable en sectores históricamente rezagados. Afirmó que, en lo que va de la administración estatal, se han invertido 1,200 millones de pesos en infraestructura hidráulica, lo que representa cinco veces más que en el sexenio anterior. Agregó que ya se han instalado casi 200 kilómetros de nueva red hidráulica, sin que se haya incrementado el costo del servicio.

Durante el evento, Leticia Moreno, vecina y representante de la comunidad, expresó el agradecimiento de los habitantes de Vista Hermosa, al señalar que esta obra no solo significa infraestructura, sino tranquilidad. “Esto es mucho más que tuberías: es la posibilidad de abrir una llave y contar con agua sin tener que acarrearla. Es calidad de vida”, dijo.

La obra se desarrollará en una sola etapa y se tiene proyectado que esté concluida en julio de 2026. Las autoridades estatales recalcaron que su ejecución también impactará positivamente en la salud pública, la higiene en los hogares y la dignidad de cientos de familias que durante años han vivido con acceso limitado al vital líquido.

Con este tipo de acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con el desarrollo social y la justicia hídrica, apostando por obras duraderas que beneficien tanto a las generaciones actuales como a las futuras.

