Mantiene CEPC aviso preventivo ante pronóstico de lluvias para las próximas horas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), dio a conocer que prevén que continúe la presencia de lluvias durante las próximas horas en gran parte del territorio estatal, tras las precipitaciones registradas el día de ayer y esta madrugada.

Chihuahua, Chih .- La dependencia detalló que en el municipio de Madera se presentaron lluvias con 43 milímetros (mm) de acumulación, lo que causó el ingreso de agua en tres viviendas.

En San Juanito, Bocoyna, los acumulados alcanzaron los 33 mm, y en Creel se reportaron 17.6 mm.

El titular de Protección Civil del municipio de Gómez Farías reportó lluvias puntuales con ingreso de agua en una vivienda.

Otros municipios que registraron acumulaciones pluviales fueron San Francisco de Borja (16.2 mm), Cuauhtémoc (14.6 mm), Chinatú (14.6 mm), Ahumada (12.8 mm) y Santa Isabel (12.2 mm).

Las autoridades municipales han comenzado la evaluación de los daños y coordinarán la ayuda necesaria para apoyar a las familias que se han visto afectadas.

La CEPC exhorta a la población a tomar precauciones, ya que las condiciones persistirán para el día de hoy, mismas que estarían acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Asimismo, las ráfagas de viento podrían superar los 35 kilómetros por hora (km/h) en zonas como Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui y Julimes.

Para el domingo, se anticipan lluvias de moderadas a puntualmente fuertes (25.1 a 50 mm) en los municipios de Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Madera, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Moris, Bocoyna, Carichí y Cuauhtémoc.

En el resto del estado, se esperan lluvias de dispersas a moderadas con chubascos y vientos que podrían superar los 55 km/h en Ciudad Juárez y ocasionar tolvaneras.

Las temperaturas máximas estarán alrededor de los 34°C en Juárez y Ojinaga.

Para el lunes se espera un nuevo frente frío del sur de Estados Unidos que, junto al monzón mexicano, mantendrá el potencial de lluvias.

Se prevén precipitaciones de moderadas a puntualmente fuertes (25.1 a 50 mm) en la zona noroeste, incluyendo Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Galeana. Además, se esperan lluvias de dispersas a moderadas en el resto del estado.

Los vientos podrán superar los 55 km/h en Aldama y 45 km/h en otras regiones.

Las temperaturas se mantendrán cálidas, con máximas que podrían llegar a 38 grados centígrados (°C) en Ojinaga.

Protección Civil pide a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y estar atenta a cualquier aviso o alerta emitida por las autoridades.

