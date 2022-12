Como de todos es sabido, la noche del pasado 15 de diciembre, el conocido periodista Ciro Gómez Leyva sufrió un atentado. El propio periodista informó, apenas algunos minutos después del incidente, que 2 individuos en una motocicleta le dispararon al cristal de su vehículo, y que si el no sufrió daños, fue gracias al blindaje del vehículo en que circulaba.

Desde esa misma noche surgieron muestras de apoyo hacia el periodista afectado, las cuales incluyeron a colegas, personalidades en general y autoridades de todos los niveles de gobierno, llevando especial énfasis el compromiso de la propia jefa de Gobierno de la CDMX para lograr el esclarecimiento del caso y castigo a los responsables.

Hasta ahí todo dentro de los cauces mas o menos comunes para este tipo de incidentes que, desgraciadamente, siguen ocurriendo en el país, siendo una de las asignaturas pendiente para todos los niveles de gobierno, y muy especialmente al de López Obrador.

- Publicidad - HP1

Lo relevante en este caso fue la carta que firmaron un grupo de aproximadamente 180 periodistas y [email protected] donde, sin ningún rubor le exigen a AMLO que “…cese el hostigamiento que ejerce contra periodistas críticos” porque, en palabras de [email protected] [email protected], el autor intelectual de este y prácticamente de todos los demás atentados es… El Presidente.

Si, así como se lee. Se puede comprender que se le exija resultados en materia de seguridad, o mayor y mejor protección a personas que ejercen un oficio que de suyo pueda ser peligroso, y hasta se entendería que pidieran su renuncia. Toda estas son posturas hasta cierto punto comprensibles con las que puede uno estar o no de acuerdo, pero en el planteamiento de que el presidente es el autor intelectual de este y de todos los atentados hay un mundo de diferencia, que solo se puede entender interpretando la intención subyacente detrás de la acusación: que se acaben las mañaneras.

Para entender bien el problema, primeramente veamos cuales fueron algunas de las palabras textuales que estos “abajo firmantes” utilizaron en su acusación en contra del presidente:

“…prácticamente todas las emanaciones de odio hacia los periodistas se incuban, nacen y se esparcen en Palacio Nacional.”

“De no autocontrolarse el presidente López Obrador en sus impulsos de ira hacia periodistas críticos, el país entrará en una etapa aun mas sangrienta que ya han experimentados otras naciones latinoamericanas: asesinar periodistas para desestabilizar el gobierno, o matar en pago de favores al gobierno.”

¿Qué le parece estimado lector(a)? en pocas palabras, el presidente tiene 2 opciones, suspender sus mañaneras, o por lo menos no tocar a estos inocentes e incólumes hombres y mujeres de oficio periodista, o de plano, aceptar que él está detrás de cualquier amenaza o atentado en contra de los miembros de este gremio sumiendo al país en una vorágine de violencia. Nada más.

La verdad es que más allá de lo reprobable del incidente en contra, no solo de Ciro, sino de cualquier comunicador, ya sea famoso o no, ya sea de Televisa, televisión Azteca, o del Clarín de Guachochi, la verdad es que este grupo de comunicadores tienen algo que los hermana, son opositores críticos, muy críticos, del presidente[i].

Si no [email protected], una buena parte de esos abajo firmantes, eran, hasta antes de que López Obrador asumiera el cargo, quienes definían la agenda del día. Ya no hablemos de los jugosos contratos que tenían por publicidad con los gobiernos federales anteriores. Y cuando el presidente de turno se dignaba a dar alguna entrevista, desde luego privada, claro que alguno de [email protected] era el [email protected] para tal encomienda, asegurando para el entrevistado, las preguntas a modo.

Nos guste o no nos guste, la mañanera vino a cambiar la forma como el gobierno federal se comunica. Ya no son Ciro por la Mañana, o Joaquín López Dóriga, ni mucho menos el desprestigiado de Carlos Loret de Mola, los intermediarios encargados de informar a la sociedad sobre las actividades del gobierno federal. Es el propio presidente, que, con su muy particular estilo, informa sobre sus propios actos, y lo hace en vivo y en directo, para quien desee escucharlo de viva voz.

Y precisamente, uno de los puntos que mas toca el presidente es el relativo a las criticas de estos comunicadores. En lo personal, creo que el presidente les dedica demasiada atención, cayendo inclusive en algunos excesos, como cuando exhibió los ingresos de Lord Montajes, Loret de Mola. Ese pobre periodista se desprestigia solo, no era necesaria tal exhibición. En futbol americano eso se conoce como, rudeza innecesaria.

Sin embargo, también creo que, así como [email protected] [email protected], tienen todo el derecho de criticar y señalar lo que [email protected] consideren necesario, también el presidente tiene el derecho de replicar, y esa es la novedad que les resulta intolerable. Pero, y aquí hay que ser muy enfáticos, el presidente nunca ha ejercido ningún tipo de amenaza, ni mucho menos a tratado de censurar a ningún periodista o medio de comunicación, y esto es algo que hasta el propio Ciro ha reconocido en su programa.

Por lo tanto, decir que TODAS las emanaciones de odio, nacen y se esparcen desde el palacio nacional, es un enorme despropósito y una vil calumnia. Decir que el país se sumirá en una vorágine de violencia porque el presidente critica a sus críticos es seguir con la misma cantaleta de que vamos a estar como Venezuela. Aunque no lo digan explícitamente, implícito está que la mañanera les arde.

Es cuánto.

[i] En este link se puede consultar la lista completa de los 179 firmantes https://www.noventagrados.com.mx/nacional/firman-180-periodistas-carta-en-apoyo-a-ciro-gomez-exigen-cesar-hostigamiento-de-amlo.htm

Redacción ADN / Staff ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Hacer periodismo no es gratis Tal vez no hace falta decirlo, pero producir periodismo de calidad no es barato. En un momento en que los recursos y los ingresos de las salas de redacción en todo el mundo están disminuyendo, A Diario Network sigue fiel a su misión: crear un Chihuahua más comprometido e informado con cada historia que publicamos. Como una sala de redacción sin ataduras, dependemos de nuestros anunciantes y lectores para mantener nuestras historias gratuitas y abiertas al público. ¿Valora usted nuestro periodismo? Demuéstrelo con su apoyo.

https://www.adiario.mx/patrocinios/ José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.