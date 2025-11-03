Movil - LB1A -
noviembre 3, 2025
    noviembre 3, 2025 | 11:49
    Madre rarámuri dona riñón a su hija en exitoso trasplante realizado en el Hospital Central

    Redacción ADN / Agencias
    La adolescente de 16 años recibió una nueva oportunidad de vida gracias a un acto de amor y a un equipo médico multidisciplinario.

    Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Un gesto de amor incondicional marcó un importante avance en materia de salud en el estado de Chihuahua, luego de que una madre rarámuri donara uno de sus riñones a su hija de 16 años, quien padecía insuficiencia renal crónica. El trasplante fue realizado con éxito en el Hospital Central del Estado, bajo estrictos protocolos de bioseguridad y con la intervención de un equipo médico multidisciplinario.

    La cirugía se llevó a cabo con la participación conjunta de especialistas en nefrología, angiología, cirugía, anestesiología y enfermería, además de personal de laboratorio y los coordinadores hospitalarios de donación del Hospital Central y del Hospital Infantil de Especialidades. La colaboración entre instituciones y profesionales permitió garantizar la seguridad, compatibilidad y el éxito del procedimiento quirúrgico.

    Gracias a esta intervención, la joven receptora tiene ahora una nueva oportunidad de vida, mientras que su madre, donadora viva, ya fue dada de alta y se encuentra estable. El Centro Estatal de Trasplantes (CET) reconoció públicamente el gesto altruista de la madre, calificándolo como símbolo del profundo amor materno y reflejo del espíritu solidario del pueblo rarámuri, originario de la Sierra Tarahumara.

    Además, el CET agradeció el trabajo comprometido del personal de salud y administrativo que participó en el procedimiento, así como el apoyo de asociaciones civiles y personas voluntarias, quienes han brindado ayuda en especie y económica para respaldar a la familia durante el proceso de recuperación postoperatoria.

    Este trasplante se suma a los esfuerzos permanentes del Gobierno del Estado de Chihuahua por fortalecer la red estatal de coordinación hospitalaria en materia de procuración y trasplantes, y responde a la estrategia de salud pública enfocada en salvar vidas mediante la promoción de la donación de órganos y tejidos.

    La Secretaría de Salud, a través del Centro Estatal de Trasplantes, hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a la cultura de la donación voluntaria, una decisión que puede transformar vidas y ofrecer esperanza a pacientes que enfrentan enfermedades crónicas.

    Quienes deseen registrarse como donadores voluntarios pueden hacerlo a través del sitio oficial del Centro Nacional de Trasplantes: https://dv.cenatra.salud.gob.mx/registrar.php, o bien acudir directamente a las oficinas del Centro Estatal de Trasplantes, ubicadas en la avenida Matamoros s/n, colonia Jardines del Santuario, en la ciudad de Chihuahua, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

    También está disponible el número telefónico (614) 438 14 48 para recibir orientación.

