Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 8, 2025 | 13:44
    InicioEstado

    Los Programas del Bienestar, clave para la reducción de la desigualdad en nuestro país: Rosana Díaz

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    En días recientes se presentó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, realizada por el Inegi, y reveló que de 2022 a 2024, el aumento del ingreso corriente promedio trimestral a los hogares de las y los mexicanos fue de 10.6 por ciento.

     

    Chihuahua, Chih .- En promedio trimestral el ingreso de los hogares más pobres aumentó un 35.89% de 2018 a 2024, mientras que el de los hogares más ricos creció un 4.16% en el mismo periodo. Esta diferencia impulsó la reducción de la desigualdad, según fuentes del INEGI.

    - Publicidad - HP1

    Díaz Reyes, precisó que fueron varios factores los que influyeron en esta disminución de la desigualdad en los que destacan las políticas públicas del bienestar así como el aumento al salario mínimo los que contribuyeron en gran parte a este logro.

    “No cabe duda que en México estamos avanzando, con el liderazgo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum con una visión humanista en donde busca promover el bienestar a través de políticas públicas y una ética de vida centrada en la justicia social y la igualdad lograremos que nadie se quede atrás.

    Hoy vemos a las mujeres, a las personas adultas mayores, a los jóvenes y a las personas con alguna discapacidad con un ingreso gracias a las pensiones del bienestar.

    Pero, también hay otro dato relevante, y es que el ingreso de las familias, es en gran parte producto de su trabajo, 66 de cada 100 pesos de los ingresos de las y los mexicanos vienen del trabajo, lo que resulta del aumento histórico al salario.

    Sin duda, era necesaria una transformación en la vida pública de nuestro país, era necesario voltear a ver a los más desprotegidos, era necesario gobernar con y para el pueblo, estoy convencida que en este segundo piso de la Cuarta Transformación lograremos disminuir la pobreza.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 039 | Liderazgo Comunitario con Luis Fernando Rodríguez Giner

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | iHeart Radio En este episodio conversamos con Luis Fernando Rdz Giner...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Emiten alerta por altas temperaturas; habilitan 28 centros de enfriamiento

    La Dirección General de Protección Civil emitió una alerta por altas temperaturas para este...
    Juárez / El Paso

    Reunirá Expo Wiretech 2025 a más de 120 expositores de la industria del arnés

    La Expo Wiretech celebrará su sexta edición los días 10 y 11 de septiembre...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.