    agosto 13, 2025 | 18:09
    Lleva Estado apoyos del programa NutriChihuahua a Janos

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), entregó en el municipio de Janos, apoyos alimentarios a adultos mayores y personas con discapacidad, como parte del programa NutriChihuahua.

     

    Chihuahua, Chih .- En total se benefició a 30 personas con discapacidad con la entrega de 60 despensas, así como a 55 adultos mayores con otros 110 paquetes alimenticios.

    La subsecretaria de DHyBC, Austria Galindo, dijo que estas actividades se suman a las acciones permanentes que el Gobierno del Estado realiza para impulsar a las personas en condición de vulnerabilidad.

    Indicó que de esta manera se genera un impacto positivo en el tejido social, al fortalecer la confianza entre la población, con un Gobierno cercano y comprometido con quienes más lo necesitan.

