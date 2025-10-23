Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 23, 2025 | 16:53
    Lleva Estado apoyos a familias afectadas por las lluvias en Casas Grandes

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) entregó apoyos a 174 familias, que resultaron afectadas por las lluvias registradas en la región de Casas Grandes.

    Ciudad Juárez, Chih .– El titular de la CEPC, Luis Ramón Corral Torresdey, dijo que se trata de acciones de respuesta inmediata, que derivan de recorridos terrestres y aéreos, efectuados para identificar zonas críticas, evaluar daños y establecer prioridades de intervención.

    Los paquetes incluyen enseres domésticos, refrigeradores, estufas, comedores, bases, colchones y otros artículos esenciales, que permitirán a las familias condiciones dignas de vida.

    Los artículos fueron adquiridos con recursos del Fideicomiso Estatal de Desastres Naturales, instrumento que permite actuar con rapidez y eficacia ante situaciones de emergencia.

    “Cada apoyo representa un paso hacia la reconstrucción y la estabilidad de las familias afectadas. Seguiremos trabajando de manera coordinada los tres niveles de Gobierno, para acompañar a las comunidades en su recuperación”, expresó Corral Torresdey.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

