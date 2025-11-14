Lleva diputado Avitia su informe legislativo casa por casa en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Inicia en la colonia Galeana la distribución de su periódico de actividades, como parte de un ejercicio de rendición de cuentas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con un enfoque directo y cercano a la ciudadanía, el diputado local por Morena, Óscar Avitia Arellanes, comenzó la entrega de su informe legislativo casa por casa en la colonia Galeana de Ciudad Juárez, como parte de un ejercicio de rendición de cuentas correspondiente a su labor en el Congreso del Estado. La estrategia contempla recorrer colonia por colonia dentro del distrito 03, donde fue electo, para mantener un diálogo abierto con la población.

El legislador juarense destacó que su informe no se limita a la exposición de resultados, sino que busca también escuchar de primera mano las inquietudes y necesidades de las y los ciudadanos. “Vamos al encuentro con la gente”, enfatizó, al subrayar que este modelo busca reducir la distancia entre representantes y representados, un principio que ha sostenido desde el inicio de su gestión.

El material que se distribuye, un periódico impreso, contiene un resumen de iniciativas y gestiones impulsadas por Avitia en temas como educación, transporte público, deporte y políticas sociales. En el área educativa, el legislador destacó propuestas como la Ley de Educación Digital, la incorporación de personal de psicología en escuelas y el impulso a la democracia participativa en el entorno escolar. Además, presentó una reforma al artículo 802 del Código Administrativo con el objetivo de actualizar los criterios para el ingreso y promoción del personal en las escuelas normales.

En materia de movilidad, resaltó la obtención de un presupuesto histórico de más de 215 millones de pesos para el transporte público, tras promover una reforma para establecer una tarifa única para estudiantes. Esta acción, señaló, es parte del compromiso de Morena con el derecho a la movilidad en todo el estado de Chihuahua, especialmente en municipios como Juárez, donde las deficiencias del sistema de transporte afectan cotidianamente a miles de usuarios.

Como parte de su labor territorial, Avitia también ha impulsado asambleas vecinales, rehabilitado espacios públicos y apoyado eventos comunitarios en escuelas. Entre otras acciones, mencionó la entrega de útiles escolares, jornadas de apoyo social y colaboración con vecinos para mejorar el entorno urbano. Estas acciones, dijo, reflejan la política de “más territorio, menos escritorio” que ha buscado implementar durante su gestión.

Asimismo, recordó su intervención ante las afectaciones por lluvias en el municipio fronterizo, donde gestionó apoyos emergentes para las familias damnificadas y solicitó al Gobierno del Estado declarar zona de emergencia. El objetivo fue canalizar recursos para la reparación de daños y promover infraestructura preventiva que mitigue el impacto de futuras contingencias climáticas.

Finalmente, el legislador reiteró su compromiso con las y los habitantes del distrito 03 y del estado en general. “Somos y seremos eco de las exigencias del pueblo de Ciudad Juárez y los 67 municipios”, afirmó, al concluir su mensaje durante el arranque de la distribución del informe, que se prevé continúe en las próximas semanas por diferentes sectores de la ciudad.

